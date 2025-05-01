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Haberler Yaşam SON DAKİKA... 2 yaşındaki Aren bebek kabusu yaşadı! Denizli’deki vahşette korkunç detaylar: Sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 15:46

SON DAKİKA... 2 yaşındaki Aren bebek kabusu yaşadı! Denizli’deki vahşette korkunç detaylar: Sağlık durumu nasıl?

SON DAKİKA… Türkiye, Denizli Sarayköy'de yaşanan vahşetle sarsıldı. 2 yaşındaki Aren, annesi Satı Buse D.'nin birlikte yaşadığı sevgilisi Süleyman D.'nin şiddetine maruz kaldı. İddiaya göre başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan talihsiz çocuk, ısırıldı hatta yakılmaya bile çalışıldı. Tüyler ürperten dehşetin ardından gözaltına alınan cani sevgili tutuklandı. SABAH, kabusu yaşayan Aren'in sağlık durumuyla ilgili son bilgilere ulaştı. İşte detaylar…

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA... 2 yaşındaki Aren bebek kabusu yaşadı! Denizli’deki vahşette korkunç detaylar: Sağlık durumu nasıl?

Kan donduran olay Denizli'nin Sarayköy İlçesi'ne bağlı Aşağımahalle'de yaşandı. Eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22) başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.

SON DAKİKA... 2 yaşındaki Aren bebek kabusu yaşadı! Denizli’deki vahşette korkunç detaylar: Sağlık durumu nasıl?

SAĞ GÖZÜ TAMAMEN KAPANMIŞ HALDEYDİ!

Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı.

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SON DAKİKA... 2 yaşındaki Aren bebek kabusu yaşadı! Denizli’deki vahşette korkunç detaylar: Sağlık durumu nasıl?

Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne Satı Buse D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Süleyman D.'nin darp ettiğini öne sürdü.

SON DAKİKA... 2 yaşındaki Aren bebek kabusu yaşadı! Denizli’deki vahşette korkunç detaylar: Sağlık durumu nasıl?

AREN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan Aren bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

SON DAKİKA... 2 yaşındaki Aren bebek kabusu yaşadı! Denizli’deki vahşette korkunç detaylar: Sağlık durumu nasıl?

Kapanan sağ gözünden ameliyat olmasına karar verilen bebeğin, tedavisinin ardından taburcu edilerek devlet korumasına alınacağı bildirildi. Bebeğin travma tedavisinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta gözünden ameliyat edileceği öğrenildi.