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SON DAKİKA... 2 yaşındaki Aren bebek kabusu yaşadı! Denizli’deki vahşette korkunç detaylar: Sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
15:46
SON DAKİKA... 2 yaşındaki Aren bebek kabusu yaşadı! Denizli’deki vahşette korkunç detaylar: Sağlık durumu nasıl?
SON DAKİKA… Türkiye, Denizli Sarayköy'de yaşanan vahşetle sarsıldı. 2 yaşındaki Aren, annesi Satı Buse D.'nin birlikte yaşadığı sevgilisi Süleyman D.'nin şiddetine maruz kaldı. İddiaya göre başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan talihsiz çocuk, ısırıldı hatta yakılmaya bile çalışıldı. Tüyler ürperten dehşetin ardından gözaltına alınan cani sevgili tutuklandı. SABAH, kabusu yaşayan Aren'in sağlık durumuyla ilgili son bilgilere ulaştı. İşte detaylar…