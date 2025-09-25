Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.09.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 06:44

SON DAKİKA | Antalya’daki dublör çetesi böyle çökertilmiş! 780 milyonluk vurgunda ilk ifade: Hayatımda hiç Antalya’ya gitmedim

Son dakika haberi: İzmir'de yaşayan 96 yaşındaki Reşat Ö.'nün 780 milyon liralık mal varlığını dublör kullanarak sahte vekaletle satmak isteyen dolandırıcılık çetesi çökertilirken, SABAH Reşat Ö.'nün ifadesine ulaştı.

Son dakika haberi:Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükçekmece'de 50 milyon liralık bir arsanın satışı ile alakalı şüpheli bir durum olduğu, satış için kullanılan vekaletnamenin, gerçek arsa sahibi tarafından verilmediği, dublör kullanılarak Antalya 13. Noterliği'nden alındığı tespit edildi.

Araştırmada çete üyelerinin İzmir'de yaşayan 96 yaşındaki Reşat Ö'nün kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik oluşturduğu ve GSM hattının operatörünü değiştirip e-devlet şifresine ulaştıkları belirlendi.

Antalya'da hastanede memur olarak görev yapan bir kişiyle işbirliği yapan zanlıların, yaşlı adama benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak sahte akıl sağlığı raporu aldıkları anlaşıldı.

Reşat Ö.'nün İstanbul'daki değeri 50 milyon lira olan arazisi için tapu müdürlüğüne başvuran şebeke 'Yeni Joker' operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 7 kişi çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Sahte vekalet çıkartan çete üyelerinin "Alzheimer hastası baba, oğluna vekalet verdi" dedikleri ancak Reşat Ö. ile vekaletname verilen kişinin soyadının tutmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca vekaletnamenin Antalya'dan verildiği, Reşat Ö.'nün İzmir'de yaşadığı, arazinin ise İstanbul Büyükçekmece'de olması dolandırıcılık olayını deşifre etti.

ANTALYA'YA HİÇ GİTMEDİM

Reşat Ö.'nün İstanbul Büyükçekmece'de 2 bin 340 metrekarelik arsası dışında, Çeşme'de arsaları, İzmir Çiğli'de arsası, İzmir-Konak'ta işhanı, Üsküdar'da bin 180 metrekare bahçeli ahşap evi olduğu, çetenin tüm bunları ele geçirmeyi hedeflediği ortaya çıktı.

İzmir'de yardımcısı ile birlikte yaşayan Reşat Ö.'nün alt ve üst soyu olmadığı, yurt dışında yaşayan kardeşinin ise yıllar önce vefat ettiği öğrenildi. 96 yaşındaki Reşat Ö.'nün ifadesinde "24 Mayıs'ta kendini Osman olarak tanıtan biri aradı.

Arsamı satıp satmadığımı ve birine vekalet verip vermediğimi sordu. Ben de kimseye vekalet vermediğimi ve satmak istemediğimi söyledim. Israrla aramalar devam etti. Reklam aramaları olduğunu düşünerek açmadım. Sonunda ısrarla arandığım numaralardan birini açtım.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aradığını, Büyükçekmece'deki arsamın satılmak üzere olduğunu iletti. Bu durumun iradem dışında olduğunu söyledim. Hayatım boyunca Antalya'ya hiç gitmedim. Benim adına yapılan tüm iş ve işlemlerden bilgim yok. Arsamı kimseye satmayı düşünmüyorum. Kimseye de vekalet vermedim" dedi.