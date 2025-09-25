Haberler
SON DAKİKA | Antalya’daki dublör çetesi böyle çökertilmiş! 780 milyonluk vurgunda ilk ifade: Hayatımda hiç Antalya’ya gitmedim
Giriş Tarihi: 25.09.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 06:44
Son dakika haberi: İzmir'de yaşayan 96 yaşındaki Reşat Ö.'nün 780 milyon liralık mal varlığını dublör kullanarak sahte vekaletle satmak isteyen dolandırıcılık çetesi çökertilirken, SABAH Reşat Ö.'nün ifadesine ulaştı.