Haberler Yaşam Son dakika: "Bomba siklon" uyarısı! Bu tarihlere dikkat; hızla geliyor: İstanbul için kar alarmı

Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 13:38

Son dakika: "Bomba siklon" uyarısı! Bu tarihlere dikkat; hızla geliyor: İstanbul için kar alarmı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından geçtiğimiz hafta sonu yurt genelinde şiddetli sağanak ve kar yağışı etkili olurken, bu hafta sonu için de benzer bir uyarı yapıldı. Meteoroloji'nin verilerine göre; İstanbul dahil için birçok ilde hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından "Bomba siklon" ve şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Saatler içinde sıcaklığın düşeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın saatte 80-110 km'yi bulabileceği ifade edildi. Peki bomba siklon nedir? İşte detaylar...