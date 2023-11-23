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Haberler Yaşam Son dakika: "Bomba siklon" uyarısı! Bu tarihlere dikkat; hızla geliyor: İstanbul için kar alarmı
Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 13:38

Son dakika: "Bomba siklon" uyarısı! Bu tarihlere dikkat; hızla geliyor: İstanbul için kar alarmı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından geçtiğimiz hafta sonu yurt genelinde şiddetli sağanak ve kar yağışı etkili olurken, bu hafta sonu için de benzer bir uyarı yapıldı. Meteoroloji'nin verilerine göre; İstanbul dahil için birçok ilde hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından "Bomba siklon" ve şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Saatler içinde sıcaklığın düşeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın saatte 80-110 km'yi bulabileceği ifade edildi. Peki bomba siklon nedir? İşte detaylar...

Son dakika: Bomba siklon uyarısı! Bu tarihlere dikkat; hızla geliyor: İstanbul için kar alarmı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından geçtiğimzi hafta sonu yurt genelinde kar yağışı ve şiddeli sağanak etkili oldu.

Son dakika: Bomba siklon uyarısı! Bu tarihlere dikkat; hızla geliyor: İstanbul için kar alarmı

Bu hafta sonu için de benzer bir uyarıda bulunan Meteoroloji, hafta sonu İstanbul dahil birçok ilde kar yağışın etkili olacağını bildirdi.

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Son dakika: Bomba siklon uyarısı! Bu tarihlere dikkat; hızla geliyor: İstanbul için kar alarmı

"BOMBA SİKLON" UYARISI

Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından "Bomba siklon" ve şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

Son dakika: Bomba siklon uyarısı! Bu tarihlere dikkat; hızla geliyor: İstanbul için kar alarmı

Saatler içinde sıcaklığın düşeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın saatte 80-110 km'yi bulabileceği ifade edildi.

Son dakika: Bomba siklon uyarısı! Bu tarihlere dikkat; hızla geliyor: İstanbul için kar alarmı

Hava Forum'un paylaşımı şu şekilde:

"Bu hafta sonu Türkiye'nin gündemi "Bomba Siklon" ve fırtına olacak ! Tam Türkiye üzerinde sıcak ve soğuk havanın çarpışması gerçekleşecek.

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