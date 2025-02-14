BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime kar engeli! 14 Şubat 2025 Cuma hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceğinin beklenmesi üzerine Aksaray Valiliği il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli personelimiz ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma ve don beklendiği, trafik ve can güvenliği için kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.