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Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 08:06

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime kar engeli! 14 Şubat 2025 Cuma hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

Ülkenin pek çok noktasında etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte il ve ilçe bazında kararlar alınmaya devam ediyor. Valilik kar tatili açıklamaları ile 'bugün okullar tatil mi' sorusuna yanıt arayan öğrenci, öğretmen ve veliler haftanın son ders günü için de araştırmalara hız kazandırdı. Karlı havayı yaşayan Muş, Niğde, Malatya, Aksaray, Karaman, Hakkari, Bingöl, Ordu, Sivas gibi pek çok il sorgulananlar arasında. Peki; 14 Şubat 2025 Cuma hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime kar engeli! 14 Şubat 2025 Cuma hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

Bugün okullar tatil mi 14 Şubat Cuma günü için sorgulanıyor. Pek çok ilin ilçesinde taşımalı eğitime ara verilirken il genelinde tatil olan yerler de bulunuyor. Valilik, kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri bu noktada duyuruların takip edildiği yerler olarak dikkat çekiyor. İşte, okulların tatil olduğu yerler...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime kar engeli! 14 Şubat 2025 Cuma hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

14 Şubat Cuma günü; haftanın son ders gününde pek çok il ve ilçede eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili açıklaması gelen il ve ilçeler şöyle:

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime kar engeli! 14 Şubat 2025 Cuma hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

MUŞ

Muş Valiliği'nden "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Kar yağışının etkisini sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir, Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklaması yapıldı.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime kar engeli! 14 Şubat 2025 Cuma hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MALATYA

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği bildirildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? O illerde eğitime kar engeli! 14 Şubat 2025 Cuma hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceğinin beklenmesi üzerine Aksaray Valiliği il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli personelimiz ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma ve don beklendiği, trafik ve can güvenliği için kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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