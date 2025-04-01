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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Burdur'da Hilmi Güleşir'in gizemli kaybı: İlk iz bulundu! Ekipler o bölgede yoğunlaştı
Giriş Tarihi: 01.04.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:38

SON DAKİKA! Burdur'da Hilmi Güleşir'in gizemli kaybı: İlk iz bulundu! Ekipler o bölgede yoğunlaştı

Son dakika... Burdur'da 30 Mart akşamı kaybolan Hilmi Güleşir (63), gölde ve ormanlık alanda aranıyor. En son Burdur Gölü çevresinde görülen Güleşir'i bulmak için ekipler çalışmalarını göl kenarındaki ormanlık alana kaldırdı.

Erdoğan ÖZTÜRK
SON DAKİKA! Burdur’da Hilmi Güleşir’in gizemli kaybı: İlk iz bulundu! Ekipler o bölgede yoğunlaştı

Son dakika haberi: Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyünde ikamet eden Hilmi Güleşir 30 Mart akşam saat 22.00 sıralarında evinden ayrıldı. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

SON DAKİKA! Burdur’da Hilmi Güleşir’in gizemli kaybı: İlk iz bulundu! Ekipler o bölgede yoğunlaştı

Başvurunun ardına ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalarda Güleşir'in en son gece saat 23.00 sıralarında Burdur Gölü halk plajı kenarındaki bir işletmeden alışveriş yaptığının tespit edilmesi üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

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SON DAKİKA! Burdur’da Hilmi Güleşir’in gizemli kaybı: İlk iz bulundu! Ekipler o bölgede yoğunlaştı

CEKET BULUNDU

Sabah saatlerinde göl iskelesinin altında bir ceket bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cekette incelemelerde bulunurken, polis ekipleri göl çevresinde, AFAD ekipleri ise termal dron kameralar ile göl yüzeyinde tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

SON DAKİKA! Burdur’da Hilmi Güleşir’in gizemli kaybı: İlk iz bulundu! Ekipler o bölgede yoğunlaştı

Hilmi Güleşir'in Burdur Gölü'ne girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Antalya'dan dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarında herhangi bir sonuca ulaşılamazken, su altındaki aramalar tamamlandı.

SON DAKİKA! Burdur’da Hilmi Güleşir’in gizemli kaybı: İlk iz bulundu! Ekipler o bölgede yoğunlaştı

ORMANLIK ALANDA ARANIYOR

Gölde aramalardan sonuç alamayan ekipler çalışmaları ormanlık alana kaydırdı. AFAD ekiplerinin de destek verdiği arama orman içinde aralıksız sürdürülüyor.