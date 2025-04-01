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SON DAKİKA! Burdur'da Hilmi Güleşir'in gizemli kaybı: İlk iz bulundu! Ekipler o bölgede yoğunlaştı
Giriş Tarihi: 01.04.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
11:38
SON DAKİKA! Burdur'da Hilmi Güleşir'in gizemli kaybı: İlk iz bulundu! Ekipler o bölgede yoğunlaştı
Son dakika... Burdur'da 30 Mart akşamı kaybolan Hilmi Güleşir (63), gölde ve ormanlık alanda aranıyor. En son Burdur Gölü çevresinde görülen Güleşir'i bulmak için ekipler çalışmalarını göl kenarındaki ormanlık alana kaldırdı.