SON DAKİKA! Burdur’da Hilmi Güleşir’in gizemli kaybı: İlk iz bulundu! Ekipler o bölgede yoğunlaştı

Başvurunun ardına ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalarda Güleşir'in en son gece saat 23.00 sıralarında Burdur Gölü halk plajı kenarındaki bir işletmeden alışveriş yaptığının tespit edilmesi üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.