Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Cehennem Necati yakalandı! Lüks yaşamla gençleri kandırıyorlar
Giriş Tarihi: 08.10.2025 07:28
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 07:29
SON DAKİKA | Cehennem Necati yakalandı! Lüks yaşamla gençleri kandırıyorlar
Son dakika haberi: İzmir polisi 'Cehennem Necati' lakabıyla tanınan Cehennem Melekleri isimli motosiklet çetesinin liderlerinden Necati Coşkun Arabacı'yı İzmir'de havalimanında gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Arabacı'nın, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.