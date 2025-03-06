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Ece Gürel bulundu mu, nerede? Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu! İşte, Peyzaj mimarı Ece Gürel son dakika gelişmeleri!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:26
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
07:26
Ece Gürel bulundu mu, nerede? Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu! İşte, Peyzaj mimarı Ece Gürel son dakika gelişmeleri!
İstanbul'un Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'den yaklaşık 3 gündür haber alınamıyordu. Yetkililer ve yakınları, kaybolduğu günden bu yana yoğun bir şekilde arama çalışmalarını sürdürüyordu. Sonunda genç kadından beklenen haber geldi. Peki, Ece Gürel nerede bulundu ve son durumu nasıl? İşte, detaylar...