Haberler
Yaşam
Son Dakika: Elazığ'da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
21:28
Son Dakika: Elazığ'da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 21:09'da gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Depremin merkezi Sivrice olarak açıklanırken, derinliği ise 11.31 kilometre olarak duyuruldu. Malatya, Diyarbakır gibi yakın illerde yaşayan vatandaşlar da bu sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. İşte detaylar...