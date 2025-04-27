Son Dakika: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının detaylarını araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 21:09'da gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin merkezi Sivrice olarak açıklanırken, derinliği ise 11.31 kilometre olarak belirtildi. Malatya ve çevresindeki birçok kişi sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. İşte ayrıntılar...