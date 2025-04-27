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Haberler Yaşam Son Dakika: Elazığ'da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 21:25 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 21:28

Son Dakika: Elazığ'da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 21:09'da gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Depremin merkezi Sivrice olarak açıklanırken, derinliği ise 11.31 kilometre olarak duyuruldu. Malatya, Diyarbakır gibi yakın illerde yaşayan vatandaşlar da bu sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. İşte detaylar...

Son Dakika: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının detaylarını araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 21:09'da gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin merkezi Sivrice olarak açıklanırken, derinliği ise 11.31 kilometre olarak belirtildi. Malatya ve çevresindeki birçok kişi sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. İşte ayrıntılar...

Son Dakika: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA DEPREM!

AFAD verilerine göre Elazığ Sivrice merkez üssünde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 11 km altında kaydedildi.

İşte, detaylar...

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Son Dakika: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

ELAZIĞ'DA DEPREM

Büyüklük 4.9 (MW)
Yer Sivrice (Elazığ)
Tarih(UTC) 27-04-2025 21:09:37
Enlem 38.3931
Boylam 38.9153
Derinlik 11.31 (KM)
Son Dakika: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli verileriyle Elazığ depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
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