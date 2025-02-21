Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA ERZURUM DEPREM sallandı! Kandilli ile 21 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü nerede?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:35

SON DAKİKA ERZURUM DEPREM sallandı! Kandilli ile 21 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü nerede?

Erzurum, merkez üssü Mollakulac-Hınıs olan 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin derinliği 7.5 km olarak tespit edildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Deprem, yerel saatle 15.27'de kısa bir süre hissedildi ve Erzurum'da hafif sarsıntılara yol açtı. İşte, 21 Şubat 2025 tarihinde Erzurum'da meydana gelen depreme dair son dakika bilgileri

SON DAKİKA ERZURUM DEPREM sallandı! Kandilli ile 21 Şubat Erzurum’da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü nerede?

Erzurum, Mollakulac-Hınıs bölgesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre depremin detayları belirginleşti. Saat 15.27'de meydana gelen sarsıntı, yerel halk arasında kısa süreli bir endişe ve paniğe yol açtı. Depremin derinliği ise 7.5 km olarak kaydedildi. İşte, 21 Şubat 2025 Erzurum depremi ve detaylar

SON DAKİKA ERZURUM DEPREM sallandı! Kandilli ile 21 Şubat Erzurum’da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü nerede?

ERZURUM'DA 4.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27'de, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA ERZURUM DEPREM sallandı! Kandilli ile 21 Şubat Erzurum’da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü nerede?

SON DAKİKA: ERZURUM DEPREM

Büyüklük:4.3 (Ml)
Yer: Mollakulac-Hınıs(Erzurum)
Tarih:2025-02-21
Saat: 15:27:38 TSİ
Derinlik:7.5 km

SON DAKİKA ERZURUM DEPREM sallandı! Kandilli ile 21 Şubat Erzurum’da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü nerede?

DEPREM Mİ OLDU?

Sarsıntı hissedenler 'deprem nerede oldu' sorusuna yanıt aramak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerini kontrol ediyor. İşte, detayları öğrenebileceğiniz o listeler:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA