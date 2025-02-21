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SON DAKİKA ERZURUM DEPREM sallandı! Kandilli ile 21 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü nerede?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
16:35
SON DAKİKA ERZURUM DEPREM sallandı! Kandilli ile 21 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü nerede?
Erzurum, merkez üssü Mollakulac-Hınıs olan 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin derinliği 7.5 km olarak tespit edildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Deprem, yerel saatle 15.27'de kısa bir süre hissedildi ve Erzurum'da hafif sarsıntılara yol açtı. İşte, 21 Şubat 2025 tarihinde Erzurum'da meydana gelen depreme dair son dakika bilgileri