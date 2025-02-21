SON DAKİKA ERZURUM DEPREM sallandı! Kandilli ile 21 Şubat Erzurum’da deprem mi oldu, şiddeti kaç, merkez üssü nerede?

Erzurum, Mollakulac-Hınıs bölgesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre depremin detayları belirginleşti. Saat 15.27'de meydana gelen sarsıntı, yerel halk arasında kısa süreli bir endişe ve paniğe yol açtı. Depremin derinliği ise 7.5 km olarak kaydedildi. İşte, 21 Şubat 2025 Erzurum depremi ve detaylar