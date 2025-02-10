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Son dakika hava durumu haberi: İstanbul'a kuvvetli kar yağışı için tarih verildi! Hava buz kesecek: Sıcaklıklar daha da düşecek
Giriş Tarihi: 10.02.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
13:10
Son dakika hava durumu haberi: İstanbul'a kuvvetli kar yağışı için tarih verildi! Hava buz kesecek: Sıcaklıklar daha da düşecek
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul'da salı gününden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kentte sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve çarşambaya kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi. Öte yandan yetkililer yağan yağmurla birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldüğünü açıkladılar.