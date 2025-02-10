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Haberler Yaşam Son dakika hava durumu haberi: İstanbul'a kuvvetli kar yağışı için tarih verildi! Hava buz kesecek: Sıcaklıklar daha da düşecek
Giriş Tarihi: 10.02.2025 13:10 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:10

Son dakika hava durumu haberi: İstanbul'a kuvvetli kar yağışı için tarih verildi! Hava buz kesecek: Sıcaklıklar daha da düşecek

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul'da salı gününden itibaren kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kentte sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve çarşambaya kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi. Öte yandan yetkililer yağan yağmurla birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldüğünü açıkladılar.

Mustafa KAYA
Son dakika hava durumu haberi: İstanbul’a kuvvetli kar yağışı için tarih verildi! Hava buz kesecek: Sıcaklıklar daha da düşecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji ve AKOM yetkilileri tarafından yapılan tespitlere göre İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk havanın etkisini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalmasının, çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışlarının beklendiği kaydedildi.

Son dakika hava durumu haberi: İstanbul’a kuvvetli kar yağışı için tarih verildi! Hava buz kesecek: Sıcaklıklar daha da düşecek

DON VE BUZLANMA RİSKİ UYARISI YAPILDI

Açıklamada, kent genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceğine dikkati çekilerek, kuzey yönlerden esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 0 dereceye inmesinin don ve buzlanma riskini artırabileceği vurgulandı.

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Son dakika hava durumu haberi: İstanbul’a kuvvetli kar yağışı için tarih verildi! Hava buz kesecek: Sıcaklıklar daha da düşecek

KAR YAĞIŞI SALI AKŞAMINDAN BAŞLAYACAK

Özellikle akşam ve gece saatlerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada,

Son dakika hava durumu haberi: İstanbul’a kuvvetli kar yağışı için tarih verildi! Hava buz kesecek: Sıcaklıklar daha da düşecek

İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı önlemlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları önerildi.

Son dakika hava durumu haberi: İstanbul’a kuvvetli kar yağışı için tarih verildi! Hava buz kesecek: Sıcaklıklar daha da düşecek

YAĞIŞLAR BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANINI 54.98 SEVİYESİNE YÜKSELTTİ

Açıklamada, İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldüğü, şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bunun yüzde 65'in üzerine çıkabileceği aktarıldı.

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