Son dakika hava durumu haberi: İstanbul’a kuvvetli kar yağışı için tarih verildi! Hava buz kesecek: Sıcaklıklar daha da düşecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji ve AKOM yetkilileri tarafından yapılan tespitlere göre İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk havanın etkisini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalmasının, çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışlarının beklendiği kaydedildi.