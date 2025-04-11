Son dakika - İBB’ye yolsuzluk operasyonunda dikkat çeken detaylar: Ekrem İmamoğlu asıl telefonu vermedi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki suça karışan bazı yöneticilere yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.