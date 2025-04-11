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Son dakika - İBB'ye yolsuzluk operasyonunda dikkat çeken detaylar: Ekrem İmamoğlu asıl telefonu vermedi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
06:41
Son dakika - İBB'ye yolsuzluk operasyonunda dikkat çeken detaylar: Ekrem İmamoğlu asıl telefonu vermedi
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki suça karışan bazı yöneticilere yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 53 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında birçok açık tanık yolsuzlukları anlatırken ilginç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.