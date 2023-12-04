SON DAKİKA | İş yeri kurşunlanan Ece Ronay’ın ifadesi ortaya çıktı! Eski eşine işaret etti!

Olayla ilgili Ece Ronay, müşteki olarak ifadesi alındı. Emniyette 2 sayfalık ifade veren Ece Ronay, boşandığı eski eşi tarafından kendisi hakkında iftiralar atıldığını belirterek "Benim için kara para aklıyor gibi iddialarda bulunarak beni hedef gösteriyor. Benim öyle bir para aklama gibi bir olayım asla yok."