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SON DAKİKA | İş yeri kurşunlanan Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı! Eski eşine işaret etti!
Giriş Tarihi: 04.12.2023 20:49
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
20:59
SON DAKİKA | İş yeri kurşunlanan Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı! Eski eşine işaret etti!
Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Emniyette konuyla alakalı olarak ifade veren Ronay'ın eski eşim beni hedef gösteriyor dediği öne sürüldü. Organize Şube Müdürlüğünün devraldığı olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor. İşte detaylar...