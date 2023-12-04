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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İş yeri kurşunlanan Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı! Eski eşine işaret etti!
Giriş Tarihi: 04.12.2023 20:49 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 20:59

SON DAKİKA | İş yeri kurşunlanan Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı! Eski eşine işaret etti!

Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Emniyette konuyla alakalı olarak ifade veren Ronay'ın eski eşim beni hedef gösteriyor dediği öne sürüldü. Organize Şube Müdürlüğünün devraldığı olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor. İşte detaylar...

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | İş yeri kurşunlanan Ece Ronay’ın ifadesi ortaya çıktı! Eski eşine işaret etti!

Son dakika haberi... Kadıköy Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olay, bu sabah işyerinin açılmasıyla fark edildi. Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. İş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirtildi.

SON DAKİKA | İş yeri kurşunlanan Ece Ronay’ın ifadesi ortaya çıktı! Eski eşine işaret etti!

Olayla ilgili Ece Ronay, müşteki olarak ifadesi alındı. Emniyette 2 sayfalık ifade veren Ece Ronay, boşandığı eski eşi tarafından kendisi hakkında iftiralar atıldığını belirterek "Benim için kara para aklıyor gibi iddialarda bulunarak beni hedef gösteriyor. Benim öyle bir para aklama gibi bir olayım asla yok."

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SON DAKİKA | İş yeri kurşunlanan Ece Ronay’ın ifadesi ortaya çıktı! Eski eşine işaret etti!

"Benim her şeyim yasal. Benim kimseyle de sorunum yok. Kimlerin ateş açtığını bilmiyorum. İş yerimi kim kurşunlatmışsa onlardan şikayetçiyim" dedi.

SON DAKİKA | İş yeri kurşunlanan Ece Ronay’ın ifadesi ortaya çıktı! Eski eşine işaret etti!

ORGANİZE ŞUBE SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Ece Ronay'ın ifadesinin ardından soruşturma Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Olayın tam saat kaçta gerçekleştiği yönde çalışmalar yapılmaya başlandı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.

SON DAKİKA | İş yeri kurşunlanan Ece Ronay’ın ifadesi ortaya çıktı! Eski eşine işaret etti!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de Ronay'a ait güzellik merkezi, kurşunlanmıştı. Olay, dün sabaha karşı meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

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