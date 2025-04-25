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SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 25 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
20:44
SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 25 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün Büyükçekmece açıkları olduğu bildirildi. Depremle ilgili ilk veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Şehir genelinde hissedilen sarsıntı sonrası bazı bölgelerde artçı depremler kaydedildi. Peki 25 Nisan İstanbul'da bugün deprem oldu mu, kaç şiddetinde gerçekleşti, merkez üssü neresi?