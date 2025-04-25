SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 25 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

İstanbul'da dün akşam gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar sürüyor. 25 Nisan saat 20.21'de yeni bir deprem daha meydana geldi. Art arda yaşanan hareketlilik, kent genelinde endişe yaratırken, vatandaşlar son verileri yakından takip ediyor. Peki, İstanbul'da az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü ne kadar? İşte 25 Nisan 2025 tarihli İstanbul depremiyle ilgili güncel bilgiler…