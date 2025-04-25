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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 25 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 20:40 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 20:44

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 25 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün Büyükçekmece açıkları olduğu bildirildi. Depremle ilgili ilk veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Şehir genelinde hissedilen sarsıntı sonrası bazı bölgelerde artçı depremler kaydedildi. Peki 25 Nisan İstanbul'da bugün deprem oldu mu, kaç şiddetinde gerçekleşti, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 25 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

İstanbul'da dün akşam gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar sürüyor. 25 Nisan saat 20.21'de yeni bir deprem daha meydana geldi. Art arda yaşanan hareketlilik, kent genelinde endişe yaratırken, vatandaşlar son verileri yakından takip ediyor. Peki, İstanbul'da az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü ne kadar? İşte 25 Nisan 2025 tarihli İstanbul depremiyle ilgili güncel bilgiler…

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 25 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM OLDU!

23 Nisan günü yaşanan 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılan İstanbul, bugün de hissedilen bir deprem oldu.

Saat 20.21'de meydana gelen sarsıntı, kentte panik yarattı. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak bildirdi.

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SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 25 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [17.82 km] Küçükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-25
Saat:20:21 TSİ
Derinlik:7.01 km

SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 25 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

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SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM! 25 Nisan AFAD ve Kandilli ile İstanbul’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?