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Giriş Tarihi: 13.10.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:04

Son dakika… İzmir’de su deposunda bulunan cesedin gizemi çözüldü: Dikkat çeken Özge Polat detayı!

SON DAKİKA… İzmir Çiğli'de Serkan Yıldız, 1.5 yıl önce boşandığı eşi Özge Polat'ın yolunu kesti. Kafasını taşla ezdiği genç kadına ardı ardına ateş etti. Özge Polat, hastanede yaşam savaşı verirken, saldırı sonrası kaçan Serkan Yıldız izini kaybettirdi. Bu sabah bir su deposundan gelen kötü koku sonrası bulunan cesetle ilgili o detay şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

DHA
Son dakika… İzmir’de su deposunda bulunan cesedin gizemi çözüldü: Dikkat çeken Özge Polat detayı!

Kan donduran olay İzmir Çiğli'de 7 Ekim'de yaşandı. İşe gitmek için evden çıkan Özge Polat'ın karşısına 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi Serkan Yıldız çıktı. Serkan Yıldız, yanındaki tabancayla Polat'a art arda ateş edip, kaçtı. Ensesinden ve karnından yaralanan Polat, kanlar içinde yerde kaldı.

Son dakika… İzmir’de su deposunda bulunan cesedin gizemi çözüldü: Dikkat çeken Özge Polat detayı!

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Özge Polat, ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

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Son dakika… İzmir’de su deposunda bulunan cesedin gizemi çözüldü: Dikkat çeken Özge Polat detayı!

CANİ KOCA SİLAHLA VURMADAN ÖNCE İŞKENCE ETMİŞ

Cani koca Serkan Yıldız'ın Özge Polat'ı silahla vurmadan önce işkence yaptığı ortaya çıktı. Yıldız'ın Özge Polat'ın önce başına taş ile vurarak işkence ettiği, sonra da silahla ateş ettiği öğrenildi. Genç kadının eski eşi başına taş ile vururken çığlık atarak yardım istediği belirtildi.

Son dakika… İzmir’de su deposunda bulunan cesedin gizemi çözüldü: Dikkat çeken Özge Polat detayı!

SALDIRININ ARDINDAN KAÇTI

Olayın ardından kaçan Serkan Yıldız'ı yakalamak için polis çalışma başlattı. Polat'ın, eski eşi Serkan Yıldız hakkında daha önce polis merkezine birçok kez şikayette bulunduğu belirtildi. Serkan Yıldız'ın eşini yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu bildirildi.

Son dakika… İzmir’de su deposunda bulunan cesedin gizemi çözüldü: Dikkat çeken Özge Polat detayı!

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Yıldız'ın serbest kaldıktan sonra Özge Polat ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği, genç kadının şikayetçi olması üzerine ise daha önce hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği ifade edildi.

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