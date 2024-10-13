Son dakika… İzmir’de su deposunda bulunan cesedin gizemi çözüldü: Dikkat çeken Özge Polat detayı!

CANİ KOCA SİLAHLA VURMADAN ÖNCE İŞKENCE ETMİŞ

Cani koca Serkan Yıldız'ın Özge Polat'ı silahla vurmadan önce işkence yaptığı ortaya çıktı. Yıldız'ın Özge Polat'ın önce başına taş ile vurarak işkence ettiği, sonra da silahla ateş ettiği öğrenildi. Genç kadının eski eşi başına taş ile vururken çığlık atarak yardım istediği belirtildi.