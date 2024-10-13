Giriş Tarihi: 13.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
11:04
Son dakika… İzmir’de su deposunda bulunan cesedin gizemi çözüldü: Dikkat çeken Özge Polat detayı!
SON DAKİKA… İzmir Çiğli'de Serkan Yıldız, 1.5 yıl önce boşandığı eşi Özge Polat'ın yolunu kesti. Kafasını taşla ezdiği genç kadına ardı ardına ateş etti. Özge Polat, hastanede yaşam savaşı verirken, saldırı sonrası kaçan Serkan Yıldız izini kaybettirdi. Bu sabah bir su deposundan gelen kötü koku sonrası bulunan cesetle ilgili o detay şaşkına çevirdi. İşte detaylar…