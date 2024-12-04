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SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! O rapor dava dosyasına girdi
Giriş Tarihi: 04.12.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
20:58
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! O rapor dava dosyasına girdi
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, dosyada bulunan daraltılmış baz raporunun hangi teknikler ve hangi baz verileri kullanılarak hazırlandığı ile ilgili ek bilirkişi raporu tamamlandı.