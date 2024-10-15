Giriş Tarihi: 15.10.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
11:54
Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Çalışmalar tamamlandı, soruşturma dosyasına konuldu
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir dere yatağında çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında el konulan görüntülerin analizi TÜBİTAK'ta tamamlanarak soruşturma dosyasına konuldu.