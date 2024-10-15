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Giriş Tarihi: 15.10.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:54

Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Çalışmalar tamamlandı, soruşturma dosyasına konuldu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir dere yatağında çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında el konulan görüntülerin analizi TÜBİTAK'ta tamamlanarak soruşturma dosyasına konuldu.

Hüseyin KAÇAR
Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Çalışmalar tamamlandı, soruşturma dosyasına konuldu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere yatağında çuval içerisinde bulunmuştu. Cinayete ilişkin anne, ağabey ve amcanın da aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklanırken, Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Çalışmalar tamamlandı, soruşturma dosyasına konuldu

Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında el konulan görüntülerin analizi TÜBİTAK'ta tamamlanarak soruşturma dosyasına konuldu. İşte detaylar...

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Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Çalışmalar tamamlandı, soruşturma dosyasına konuldu

SORUŞTURMADA SONA YAKLAŞILIYOR

Diyarbakır'da, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında toprağa gömülü vaziyette çuval içerisinde bulunan Narin Güran soruşturmasında sona yaklaşılıyor.

Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Çalışmalar tamamlandı, soruşturma dosyasına konuldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde biri başsavcı vekili 4 savcının yürüttüğü soruşturmada, köyde Narin'in iki amcasına ait kamera kayıt cihazı ile köyü gören askeriyeye ait kamera görüntüler ile ses kayıtları incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi.

Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Çalışmalar tamamlandı, soruşturma dosyasına konuldu

Cinayetin çözümü noktasında görevlendirilen 'özel ekip' tarafından teknik incelemeye alınan kamera görüntüleri ve ses kayıtları üzerindeki çalışmalar tamamlandı.

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