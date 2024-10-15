Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Çalışmalar tamamlandı, soruşturma dosyasına konuldu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere yatağında çuval içerisinde bulunmuştu. Cinayete ilişkin anne, ağabey ve amcanın da aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklanırken, Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.