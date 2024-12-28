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SON DAKİKA: Narin Güran davasında sona yaklaşıldı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak! Bugün karar çıkacak mı ?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
09:49
SON DAKİKA: Narin Güran davasında sona yaklaşıldı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak! Bugün karar çıkacak mı ?
Son dakika: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili davada, baba Arif Güran ve tutuklu 3 sanık savunmalarını yaptı. Güran ailesi üyeleri, ifadelerinde itirafçı Nevzat'ı suçlamaya devam etti. Savcı ise yaptığı mütalaada, 4 sanığın da cinayete ortak olduğunu belirterek, her biri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaanın ardından mahkemede gerginlik arttı ve dava ertelendi. Görülen 2. duruşmada amca Salim Güran ifade verdi. Nevzat'ı suçlayan Salim Güran, "Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Tüm bunların ardından anne Yüksel Güran bugün son savunmasını yapacak! Davada sonlara doğru gelinirken anne Yüksel Güran'ın ne söyleceği hangi itiraflarda bulunacağı herkes tarafından merak konusu haline gelmiş durumda. 3. duruşma günü ile beraber Narin'in katili belli oalcak mı ?