SON DAKİKA: Narin Güran davasında sona yaklaşıldı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak! Bugün karar çıkacak mı ?

BEN ÖLDÜRMEDİM TAŞIDIM, BUNUN CEZASI NEYSE RAZIYIM

Narin'in cansız bedenini dereye gömen tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise, "Taşıma cezası neyse ben razıyım. Salim kendisi bana cesedi verdi. Yüzüne karşı söylüyorum; suçu benim üstüme atmaya çalışıyor. Benim ailemin güvencesi yoktu, o nedenle ben sustum, yalan söylemek zorunda kaldım.Sonra ailem cezaevine geldi. Güven altında olduklarını söyledi. Emniyette bana 'Ailen güvencede artık gördüklerini ve bildiklerini anlat' dedi. Ben de ne olmuşsa ne gördüysem anlattım. Salim sen beni çağırdın, Narin'i verdin 'Al göm' dedin. Ben suçumu kabul ediyorum. Onlar da kabul etsin, iftira atmasın. Ben ne gördüysem onu anlattım. Onlar da suçu bana atmasınlar. Ben suçumu kabul ediyorum, inkâr etmiyorum, cezam neyse verilsin" dedi.