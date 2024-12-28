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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Narin Güran davasında sona yaklaşıldı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak! Bugün karar çıkacak mı ?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:49

SON DAKİKA: Narin Güran davasında sona yaklaşıldı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak! Bugün karar çıkacak mı ?

Son dakika: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili davada, baba Arif Güran ve tutuklu 3 sanık savunmalarını yaptı. Güran ailesi üyeleri, ifadelerinde itirafçı Nevzat'ı suçlamaya devam etti. Savcı ise yaptığı mütalaada, 4 sanığın da cinayete ortak olduğunu belirterek, her biri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaanın ardından mahkemede gerginlik arttı ve dava ertelendi. Görülen 2. duruşmada amca Salim Güran ifade verdi. Nevzat'ı suçlayan Salim Güran, "Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Tüm bunların ardından anne Yüksel Güran bugün son savunmasını yapacak! Davada sonlara doğru gelinirken anne Yüksel Güran'ın ne söyleceği hangi itiraflarda bulunacağı herkes tarafından merak konusu haline gelmiş durumda. 3. duruşma günü ile beraber Narin'in katili belli oalcak mı ?

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA: Narin Güran davasında sona yaklaşıldı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak! Bugün karar çıkacak mı ?

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde amca Salim Güran ve cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile ağabey Enes Güran son savunmalarını yaptı. Amca Güran savunmasında 'Bu vahşi' diye işaret ettiği Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu öne sürdü.

SON DAKİKA: Narin Güran davasında sona yaklaşıldı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak! Bugün karar çıkacak mı ?

Nevzat Bahtiyar ise 'Salim bana Narin'i öldürdüğünü söyledi. Katil ben değilim. Ben sadece taşıdım. Onunla ilgili de cezam neyse çekerim' diye konuştu. Davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 3 avukatı yaptıkları açıklamada "Dosyada yer alan delillere göre Narin boğularak öldürüldü.

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SON DAKİKA: Narin Güran davasında sona yaklaşıldı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak! Bugün karar çıkacak mı ?

Cesedi Eğertutmaz Deresi'ne bırakıldı, öldürme eylemi 15.19 ile 16.00 arasında oldu. Bu saat aralığında sanıkların olay yerinde bir arada olduklarının sabit, bunun aksinin hiçbir aşamada ispat edilememiş olması ile o anda ahır önünde kameralar tarafından tespit edilen ışık parlaması ve canlı yoğunluğu eylemin o anda orada bulunan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir.

SON DAKİKA: Narin Güran davasında sona yaklaşıldı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak! Bugün karar çıkacak mı ?

Birbirini destekleyen somut delillerin yanında olay anından bugüne kadar sanıkların içinde bulunduğu tutum ve davranışlar incelendiğinde, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek fiil üzerinden ortak hâkimiyet kurdukları ve birbirlerinin eylemlerini tamamladıkları sabittir" ifadelerini kullandı. Duruşmanın ilk gününde tanıklar Ramazan Atasoy, çoban Ahmet Akgün ve amca Erhan Güran dinlenirken, baba Arif Güran da mahkemeye ifade vermişti. Aile üyelerinin olay çıkarması üzerine mahkeme başkanı dün salona aile üyelerini almadı. Duruşmaya bugün de devam edilecek.

SON DAKİKA: Narin Güran davasında sona yaklaşıldı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak! Bugün karar çıkacak mı ?

BEN ÖLDÜRMEDİM TAŞIDIM, BUNUN CEZASI NEYSE RAZIYIM
Narin'in cansız bedenini dereye gömen tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise, "Taşıma cezası neyse ben razıyım. Salim kendisi bana cesedi verdi. Yüzüne karşı söylüyorum; suçu benim üstüme atmaya çalışıyor. Benim ailemin güvencesi yoktu, o nedenle ben sustum, yalan söylemek zorunda kaldım.Sonra ailem cezaevine geldi. Güven altında olduklarını söyledi. Emniyette bana 'Ailen güvencede artık gördüklerini ve bildiklerini anlat' dedi. Ben de ne olmuşsa ne gördüysem anlattım. Salim sen beni çağırdın, Narin'i verdin 'Al göm' dedin. Ben suçumu kabul ediyorum. Onlar da kabul etsin, iftira atmasın. Ben ne gördüysem onu anlattım. Onlar da suçu bana atmasınlar. Ben suçumu kabul ediyorum, inkâr etmiyorum, cezam neyse verilsin" dedi.

SON DAKİKA