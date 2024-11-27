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Giriş Tarihi: 27.11.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:56

SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın yeni görüntüsü: Cinayet günü cesedin bulunduğu yerde 8 dakika…

SON DAKİKA… Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cinayetini aydınlatmak için derinlemesine bir soruşturma başlatıldı. Dün, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar'a ait yeni kamera görüntülerine ulaşılmıştı. Bugün ise Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran'a ait çarpıcı kayıtlar ortaya çıktı. Cinayet günü kaydedilen görüntülerde amca Güran, dere yatağına gidip 8 dakika…

DHA
SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın yeni görüntüsü: Cinayet günü cesedin bulunduğu yerde 8 dakika…

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın yeni görüntüsü: Cinayet günü cesedin bulunduğu yerde 8 dakika…

12 ŞÜPHELİDEN 4'Ü HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın yeni görüntüsü: Cinayet günü cesedin bulunduğu yerde 8 dakika…

DURUŞMA 26 ARALIK'A ERTELENDİ

3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın yeni görüntüsü: Cinayet günü cesedin bulunduğu yerde 8 dakika…

DARA 2 KAMERASINDAN KAYIT ÇIKMADI

Ayrıca mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebi sonrası üs bölgesinde bulunan 'Şahingöz' isimli kameranın olay günü 15.00 ile 17.00 saatleri arasındaki kayıtların Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan istenilmesi için ara karar verdi. Bunun üzerine jandarma tarafından hazırlanan tutanakta kameranın kayıt özelliğinin olmadığı, sadece anlık görüntü izlenebildiği bilgileri yer aldı.

SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın yeni görüntüsü: Cinayet günü cesedin bulunduğu yerde 8 dakika…

CİNAYET GÜNÜ CESEDİN BULUNDUĞU YERDE 8 DAKİKA…

3 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, "Salim Güran'ın kullanmış olduğu telefonun 21 Ağustos'ta saat 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve 22.55'te ayrıldığı" ifadeleri yer aldı.

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