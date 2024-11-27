Giriş Tarihi: 27.11.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
13:56
SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın yeni görüntüsü: Cinayet günü cesedin bulunduğu yerde 8 dakika…
SON DAKİKA… Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cinayetini aydınlatmak için derinlemesine bir soruşturma başlatıldı. Dün, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar'a ait yeni kamera görüntülerine ulaşılmıştı. Bugün ise Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran'a ait çarpıcı kayıtlar ortaya çıktı. Cinayet günü kaydedilen görüntülerde amca Güran, dere yatağına gidip 8 dakika…