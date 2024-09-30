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Giriş Tarihi: 30.09.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 10:20

SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişine SABAH ulaştı

Son dakika haberi: Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişine ve suç kaydının detaylarına SABAH ulaştı. Neredeyse her yıl bir suça karışan Geçti'nin arkadaşına silahla ateş ettiği bir videoyu gönderip bıçakladığı, trafikteki bir adama ateş açtığı, yine bir arkadaşını gasp edip 11 yıl hapis cezasının "saygı" indirimiyle 3 yıla düştüğü ortaya çıktı.

ARZU KAYA
SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti’nin kirli geçmişine SABAH ulaştı

Son dakika haberi: Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit edip tam bir suç makinesi olduğu tespit edilen Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişine ve suç kaydının detaylarına SABAH ulaştı.

SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti’nin kirli geçmişine SABAH ulaştı

Poliste 26 suç kaydı olduğu belirlenen Geçti'nin adliyeye yansıyan dosya sayısı ise 24.

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SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti’nin kirli geçmişine SABAH ulaştı

Bunlardan bazılarında mağdur, 14'ünde şüpheli, 6'sında ise 18 yaşından küçük olduğu dönemlerde suç işlemesi nedeniyle 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer alıyor.

SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti’nin kirli geçmişine SABAH ulaştı

ATEŞ ETTİĞİ VİDEOYU GÖNDERİP "ANSIZIN" DEDİ, BIÇAKLADI

Yakın zamanlı dosyalarından biri ortaokuldan beri arkadaş olduğu Ali Y.'yi yaralamasıyla ilgili. Yunus Emre Geçti, yine oturduğu semt olan Ümraniye'de Ali Y.'nin kız arkadaşına hakaret etti.

SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti’nin kirli geçmişine SABAH ulaştı

Bunu duyan Ali Y. arkadaşı Geçti ile tartıştı. Sonrasında Geçti Instagram'dan arkadaşına, etrafa tabanca ile ateş ettiği videoyu gönderip, 'ansızın' yazdı.

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