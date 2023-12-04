Haberler Yaşam SON DAKİKA | Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyinin sözleri duruşmaya damga vurdu: Burada bir sır var ama...

Giriş Tarihi: 04.12.2023 19:02 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 19:25

SON DAKİKA | Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyinin sözleri duruşmaya damga vurdu: Burada bir sır var ama...

Son dakika haberi... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz yıl silahla öldürümesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcısının davada mütaalasını açıklaması ile sanıklar için istenen cezalar da belli oldu. Mütalaada, olay günü olan 27 Ocak 2022'de sanık Kadir Yasak'ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu restoranda gördüğü belirtilerek, sanık Yasak'ın diğer sanıklardan Abdulkadir Kara'dan aldığı silahla olay yerine gittiği ifade edildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun "Burada bir sır var ama..." diye başlarak kullandığı ifadeler duruşmaya adeta damga vurdu. İşte sanıklar hakkında istenen cezalar ve soruşturmaya ilişkin detaylar...