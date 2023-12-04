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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyinin sözleri duruşmaya damga vurdu: Burada bir sır var ama...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 19:02 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 19:25

SON DAKİKA | Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyinin sözleri duruşmaya damga vurdu: Burada bir sır var ama...

Son dakika haberi... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz yıl silahla öldürümesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada kritik bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcısının davada mütaalasını açıklaması ile sanıklar için istenen cezalar da belli oldu. Mütalaada, olay günü olan 27 Ocak 2022'de sanık Kadir Yasak'ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu restoranda gördüğü belirtilerek, sanık Yasak'ın diğer sanıklardan Abdulkadir Kara'dan aldığı silahla olay yerine gittiği ifade edildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun "Burada bir sır var ama..." diye başlarak kullandığı ifadeler duruşmaya adeta damga vurdu. İşte sanıklar hakkında istenen cezalar ve soruşturmaya ilişkin detaylar...

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SON DAKİKA | Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyinin sözleri duruşmaya damga vurdu: Burada bir sır var ama...

Son dakika haberine göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

SON DAKİKA | Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyinin sözleri duruşmaya damga vurdu: Burada bir sır var ama...

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Bakırköy'deki bir daire satışındaki para farkı nedeniyle müşteki Suphi Malgaz ile sanıklar Kerem Öztürk ve Gökhan Karakan arasında husumet başladığını anlattı.

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SON DAKİKA | Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyinin sözleri duruşmaya damga vurdu: Burada bir sır var ama...

Bunun üzerine bir restoranda Malgaz'ın arkadaşı olan maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sanıklar Seccad Yeşil ve Kadir Yasak'ın da bulunduğu görüşmede anlaşma sağlandığı belirtilen mütalaada, görüşme sonrasında sanıklar Seccad Yeşil ve Kadir Yasak'ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun tavırlarından kendilerini küçük düşürülmüş hissettikleri aktarıldı.

SON DAKİKA | Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyinin sözleri duruşmaya damga vurdu: Burada bir sır var ama...

Mütalaada, olay günü olan 27 Ocak 2022'de sanık Kadir Yasak'ın maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu restoranda gördüğü belirtilerek, sanık Yasak'ın diğer sanıklardan Abdulkadir Kara'dan aldığı silahla olay yerine gittiği ifade edildi.

SON DAKİKA | Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyinin sözleri duruşmaya damga vurdu: Burada bir sır var ama...

Burada sanık Kadir Yasak'ın kendisine hakaret edip etmediğini ve arkasından konuşup konuşmadığını sorduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun küfür ettiği anlatılan mütalaada, Yasak'ın da bunun üzerine silahla ateş ettiği belirtildi.

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