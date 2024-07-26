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SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Kayıp milyonların sırrı çözüldü! Futbol dünyasının paraları...
Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
06:14
SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Kayıp milyonların sırrı çözüldü! Futbol dünyasının paraları...
Son dakika haberi... Yüksek kârla 29 kişiyi dolandırmaktan yargılanan bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp milyonların Erzan'ın evindeki çelik kasada olduğu ve o dönem nişanlısı olan Gürol'un evine taşındığı iddia edildi. İşte detaylar...