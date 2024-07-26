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Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 06:14

SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Kayıp milyonların sırrı çözüldü! Futbol dünyasının paraları...

Son dakika haberi... Yüksek kârla 29 kişiyi dolandırmaktan yargılanan bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Kayıp milyonların Erzan'ın evindeki çelik kasada olduğu ve o dönem nişanlısı olan Gürol'un evine taşındığı iddia edildi. İşte detaylar...

ATAKAN IRMAK
SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Kayıp milyonların sırrı çözüldü! Futbol dünyasının paraları...

Son dakika haberi: Yüksek kâr vaadiyle ünlü futbolcular dahil 29 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Seçil Erzan ve 7 sanığın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Kayıp milyonların sırrı çözüldü! Futbol dünyasının paraları...

Savcılık, Seçil Erzan'ın araç içerisinde videosunu çeken İranlı Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında 'Tefecilik' suçlamasıyla iddianame düzenledi.

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SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Kayıp milyonların sırrı çözüldü! Futbol dünyasının paraları...

Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Mojtaba Haghani, Seçil Erzan'ın Göktürk'te bulunan evinde büyük bir çelik kasa bulunduğunu ve toplanan paraların bir kısmının kasa içerisinde olduğunu anlattı.

Kasanın daha sonra Erzan'ın o dönem nişanlısı olan avukat Candaş Gürol tarafından özel bir şirket aracılığıyla kendi evine taşındığını, dolayısıyla paranın Candaş Gürol'da olduğunu iddia etti.

SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Kayıp milyonların sırrı çözüldü! Futbol dünyasının paraları...

Seçil Erzan, İranlı Mojtaba Haghani için, "Moci diye bahsettiğim kişi Mojtaba Haghani üniversiteden arkadaşımın eşidir. Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım" demişti.

Erzan'ın, Moci tarafından bir aracının içerisinde çekilmiş görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Çekilen görüntülerde Erzan, "Merhaba Süleyman amca. Sana vermiş olduğumuz Moci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" diyordu.

SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Kayıp milyonların sırrı çözüldü! Futbol dünyasının paraları...

TEFECİDEN PARA ALIP SENET İMZALADILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yeni iddianamede davanın seyrini değiştirecek yeni detaylara yer verildi. İddianamede ifadesine yer verilen Mojtaba Haghani davanın seyrini değiştirecek iddialarda bulundu.

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