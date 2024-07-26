SON DAKİKA | Seçil Erzan davasında flaş gelişme: Kayıp milyonların sırrı çözüldü! Futbol dünyasının paraları...

Seçil Erzan, İranlı Mojtaba Haghani için, "Moci diye bahsettiğim kişi Mojtaba Haghani üniversiteden arkadaşımın eşidir. Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım" demişti.

Erzan'ın, Moci tarafından bir aracının içerisinde çekilmiş görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Çekilen görüntülerde Erzan, "Merhaba Süleyman amca. Sana vermiş olduğumuz Moci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" diyordu.