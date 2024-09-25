SON DAKİKA: Şeyda Yılmaz’ın katili Yunus Emre Geçit’in kuzeni gözaltında! Pitonlar 82 adıyla...

Yapılan incelemeler ve araştırmalarda sosyal medya hesabında silahla paylaşım yapan şahsın, Polis Memuru Şeyma Yılmaz'a yönelik silahla ateş açan ve şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi.