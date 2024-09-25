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Giriş Tarihi: 25.09.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:29

SON DAKİKA: Şeyda Yılmaz’ın katili Yunus Emre Geçit’in kuzeni gözaltında! Pitonlar 82 adıyla...

Son dakika: İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin akrabası olduğu öğrenilen ve sosyal medyada silahlı paylaşımlarla tehditler savuran K.G. gözaltına alındı. K.G.'nin sosyal medyada Pitonlar82 hesabında silahlı paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Şeyda Yılmaz’ın katili Yunus Emre Geçit’in kuzeni gözaltında! Pitonlar 82 adıyla...

Son dakika haberi: Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesinde polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin akrabası olduğu belirlenen şüpheli sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlar yapıp tehditler savurmuştu. Görüntüler üzerine İstanbul polisi çalışma başlattı.

SON DAKİKA: Şeyda Yılmaz’ın katili Yunus Emre Geçit’in kuzeni gözaltında! Pitonlar 82 adıyla...

Yapılan incelemeler ve araştırmalarda sosyal medya hesabında silahla paylaşım yapan şahsın, Polis Memuru Şeyma Yılmaz'a yönelik silahla ateş açan ve şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

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SON DAKİKA: Şeyda Yılmaz’ın katili Yunus Emre Geçit’in kuzeni gözaltında! Pitonlar 82 adıyla...

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI
Çalışmalar kapsamında şüpheli şahıs, Sultanbeyli ilçesi Akşemsettin Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Şeyda Yılmaz’ın katili Yunus Emre Geçit’in kuzeni gözaltında! Pitonlar 82 adıyla...

Şahsa yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

SON DAKİKA: Şeyda Yılmaz’ın katili Yunus Emre Geçit’in kuzeni gözaltında! Pitonlar 82 adıyla...

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "6136 SKM" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.

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