Giriş Tarihi: 25.09.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
15:29
SON DAKİKA: Şeyda Yılmaz’ın katili Yunus Emre Geçit’in kuzeni gözaltında! Pitonlar 82 adıyla...
Son dakika: İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin akrabası olduğu öğrenilen ve sosyal medyada silahlı paylaşımlarla tehditler savuran K.G. gözaltına alındı. K.G.'nin sosyal medyada Pitonlar82 hesabında silahlı paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte son dakika haberinin detayları…