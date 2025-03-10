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Haberler Yaşam SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 10 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 09:29

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 10 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika sigara zammı duyuruldu. Geçtiğimiz günler yapılan 8 TL'lik artış gruplara yansımaya devam ediyor. Yapılan zamlar gündemdeki yerini koruyor. Zam haberleri sonrası kullandıkları sigara fiyatını merak edenler yeni ve güncel rakamlar için araştırmalarına başladı. Güncellenen fiyat listeleri, marka bazında incelenmek üzere tütün ürünü tüketicileri tarafından merak ediliyor. Peki, 10 Mart 2025 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel paket fiyatları...

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 10 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili son gelişmeler, tütün ürünü tüketicilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre sigaraya 8 TL'lik zam geldi. Fiyat artışının ardından, güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki, en düşük ve en yüksek sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Mart 2025 zamlı sigara fiyat listesi ve detaylar...

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 10 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM!

Geçtiğimiz günlerde diğer sigara gruplarına yapılan zammın ardından bir diğer gruptaki sigaralara da zam geldi.

Bu son zamla birlikte, en düşük ve en yüksek sigara fiyatlarına dair güncel liste de yeniden şekillendi.

Birkaç gün önce başka bir sigara markası da 8 TL'lik fiyat artışı yaşamıştı.

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SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 10 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

2025 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 91 TL; en ucuzu ise 75 lira oldu.

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 10 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) yer alan bilgilere göre, Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre sigara kullanan kişilerde maalesef hastalıkların geri dönüşü mümkün olmamaktadır.

Genel olarak bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku yayılır.

Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar.

Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir.

Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar.

Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır.

Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar.

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 10 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50bin hücrenin ölümüne sebep olur.

Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir.

Burunda koku alma duygusu azalır.

Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir.

Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır.

Pankreas kanseri riski artar.

Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur.

Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir.

İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir.