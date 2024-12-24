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ŞIRNAK DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Şırnak'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
18:06
ŞIRNAK DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Şırnak'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberini paylaştı. Irak merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı Şırnak deprem başlığı ile paylaşıldı. Sarsıntıyı hissedenler araştırmalara hız kazandırdı. Büyüklük, derinlik, merkez gibi bilgiler gündemde. Peki; 24 Aralık Şırnak'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?