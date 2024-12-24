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Giriş Tarihi: 24.12.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:06

ŞIRNAK DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Şırnak'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberini paylaştı. Irak merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı Şırnak deprem başlığı ile paylaşıldı. Sarsıntıyı hissedenler araştırmalara hız kazandırdı. Büyüklük, derinlik, merkez gibi bilgiler gündemde. Peki; 24 Aralık Şırnak'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ŞIRNAK DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Şırnak’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Şırnak deprem bilgileri gündemde. Merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar araştırmalara hız kazandırdı. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntının detayları şöyle:

ŞIRNAK DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Şırnak’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Musul, Ninova (Irak) - [146.83 km] Silopi (Şırnak) merkez üssünde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte depreme dair detaylar...

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ŞIRNAK DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Şırnak’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Büyüklük:3.8 (Ml)

Yer:Musul, Ninova (Irak) - [146.83 km] Silopi (Şırnak)

Tarih:2024-12-24 Saat:16:39:59 TSİ

Derinlik:7 km

ŞIRNAK DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Şırnak’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye genelinde fay hatları üzerinde kaydedilen her sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor.

Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ŞIRNAK DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Şırnak’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA