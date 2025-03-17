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Son dakika: Tanyeli öldü mü? 2.5 senedir kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
23:06
Son dakika: Tanyeli öldü mü? 2.5 senedir kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?
Uzun bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oryantalden Tanyeli'denüzen haber geldi. 2,5 senedir pankreas kanseri ile mücadele eden ve dün akşam durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edilmişti. 54 yaşındaki Tanyeli'nin ölüm haberi duyuruldu. Peki, Tanyeli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?