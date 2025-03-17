Son dakika: Tanyeli öldü mü? 2.5 senedir kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

TANYELİ KİMDİR?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li ve 51 yaşındadır. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli'nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kalmıştır. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya gelmiştir.