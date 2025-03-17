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Haberler Yaşam Son dakika: Tanyeli öldü mü? 2.5 senedir kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 22:59 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 23:06

Son dakika: Tanyeli öldü mü? 2.5 senedir kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oryantalden Tanyeli'denüzen haber geldi. 2,5 senedir pankreas kanseri ile mücadele eden ve dün akşam durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edilmişti. 54 yaşındaki Tanyeli'nin ölüm haberi duyuruldu. Peki, Tanyeli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Son dakika: Tanyeli öldü mü? 2.5 senedir kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

54 yaşındaki ünlü oryantel 2.5 senedir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.Tedavi gören ünlü oryantel ile ilgili yapılan son dakika açıklamasıyla hayatını kaybettiğin duyuruldu. Peki, Tanyeli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Son dakika: Tanyeli öldü mü? 2.5 senedir kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

SON DAKİKA: TANYELİ HAYATINI KAYBETTİ!

2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Son dakika: Tanyeli öldü mü? 2.5 senedir kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

TANYELİ KİMDİR?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, İzmir'li ve 51 yaşındadır. Anne ve babası teyze çocukları olan Tanyeli'nin ailesi henüz o iki yaşında iken dağılmış ve çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kalmıştır. İlk evliliğini 14 yaşında yapan Tanyeli, 15 yaşında iken Taylan ismini verdiği oğlu dünyaya gelmiştir.

Son dakika: Tanyeli öldü mü? 2.5 senedir kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

İlk eşinden ayrılan Tanyeli, ikinci evliliğinden sonra 1996 yılından itibaren Avustralya'da yaşamaya başlamıştır. Ünlü oryantal Tanyeli, 2014 yılında Bursalı işadamı İlker Sünnili'yle nikâh masasına oturmuştu. Bodrum'da aile arasında küçük bir törenle evlenen Tanyeli ve eşi Avustralya'da düğün yaptı.

Son dakika: Tanyeli öldü mü? 2.5 senedir kanserle mücadele ediyordu! Tanyeli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?

Tanyeli'nin, Dans Et Benimle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunmaktadır.