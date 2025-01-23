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Haberler Yaşam SON DAKİKA | TAM 950 SAYFA! Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: Merak edilen o soru yanıt buldu
Giriş Tarihi: 23.01.2025 15:26 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:51

SON DAKİKA | TAM 950 SAYFA! Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: Merak edilen o soru yanıt buldu

Son dakika haberi... Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı 950 sayfalık gerekçeli kararda, Narin'in anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes'in bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde öldürüldüğü kaydedildi.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | TAM 950 SAYFA! Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: Merak edilen o soru yanıt buldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde geçen yıl 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

SON DAKİKA | TAM 950 SAYFA! Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: Merak edilen o soru yanıt buldu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile küçük kızın cansız bedenini gömen Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezası istedi. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan yargılama sonucu, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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SON DAKİKA | TAM 950 SAYFA! Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: Merak edilen o soru yanıt buldu

KURAN KURSUNDAN EVİNE GİTTİ
Mahkeme heyeti, verilen hapis cezalarının gerekçeli kararını açıkladı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin tarafından yazılan gerekçeli kararda, her kesin kafasında soru işareti olan "Narin nerede öldürdü"sorusuda yanıt buldu.

SON DAKİKA | TAM 950 SAYFA! Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: Merak edilen o soru yanıt buldu

Mahkeme heyeti, kararda Narin'in kuran kursundan çıktıktan sonra evine geldiği belirtilerek, küçük kızın ev bölgesinde öldürüldüğüne yer verildi. Yine daraltılmış baz verileri, Dara-2 askeri üs bölgesine ait kamera görüntüleri ve HTS kayıtları dikkate alınarak ceza alan sanıkların cinayetten sonra baba Arif Güran'ın evinde oldukları ifade edildi.

SON DAKİKA | TAM 950 SAYFA! Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: Merak edilen o soru yanıt buldu

Kararda, cinayetin anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes'in bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde işlendiği kaydedildi.

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