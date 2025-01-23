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SON DAKİKA | TAM 950 SAYFA! Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: Merak edilen o soru yanıt buldu
Giriş Tarihi: 23.01.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
15:51
SON DAKİKA | TAM 950 SAYFA! Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: Merak edilen o soru yanıt buldu
Son dakika haberi... Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı 950 sayfalık gerekçeli kararda, Narin'in anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes'in bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde öldürüldüğü kaydedildi.