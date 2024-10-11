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Giriş Tarihi: 11.10.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:36

Son dakika: Ünlü armatör Erol Demirbaş'a kardeş kumpası! Öldürtmeye çalıştığı holding patronu şikayetçi oldu

Ünlü armatör Erol Demirbaş ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet kapsamında ünlü iş adamı kardeşi Şenol Demirbaş'ın mal varlığına çökmeye çalıştığını belirterek kendisini takip ettirip öldürmeye çalıştığını belirtti. Şikayet sonrası emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda Şenol Demirbaş'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

ATAKAN IRMAK
Son dakika: Ünlü armatör Erol Demirbaş’a kardeş kumpası! Öldürtmeye çalıştığı holding patronu şikayetçi oldu

Ünlü armatör Erol Demirbaş ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında iş adamlarına silahlı tehdit, yağma ve şantaj yoluyla para tahsil etmeye çalışan çete İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro amirliğince yapılan operasyon neticesinde çökertildi. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında Kocaeli, Balıkesir ve İzmir illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda şüpheliler Şenol Demirbaş, Doğan Doğan, Bilal Sağlam başta olmak üzere pek çok isim gözaltına alınırken şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Emniyet sorguları biten şüpheliler İstanbul adliyesine getirildi.

Son dakika: Ünlü armatör Erol Demirbaş’a kardeş kumpası! Öldürtmeye çalıştığı holding patronu şikayetçi oldu

EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli yapılan operasyonda ölüm tehditleri alan iş adamlarından ünlü armatör ve holding patronu Erol Demirbaş müşteki olarak yer aldığı dosya kapsamında başlatılan soruşturmalarda teknik takip neticesinde emniyet mensupları şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon yaparak şahısları gözaltına aldı.

KUMPAS KURAN İŞ ADAMININ KARDEŞİ ÇIKTI

İş adamı Erol Demirbaş Türkiye'nin sayılı denizcilik firmalarından birinin sahibi iken, bir takım illegal bağlantılı kişiler tarafından para tahsil etmek amacıyla bir süredir tehdit aldığı öğrenildi. Savcılığa yapılan şikayet kapsamında şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Ülkenin en büyük yatırımlarını gerçekleştiren firma sahibi Erol Demirbaş savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde şirketinin mal varlığını kardeşi Şenal Demirbaş tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı ve bu kapsamda ölüm tehditleri almaya başladığını anlattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyon sonrası Şenol Demirbaş'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlaman şüpheliler İstanbul Adliyesine sevk edildi.

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