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SON DEPREMLER LİSTESİ 25 HAZİRAN 2024 || İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad ve Kandilli duyurdu!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:34
25 Haziran 2024 Salı günü son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları!