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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 25 HAZİRAN 2024 || İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad ve Kandilli duyurdu!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:34

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 HAZİRAN 2024 || İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad ve Kandilli duyurdu!

25 Haziran 2024 Salı günü son depremler listesi Afad ve Kandilli verileri ile kaydediliyor. Anbean tüm sarsıntıların kaydedildiği listede birçok bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları!

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 HAZİRAN 2024 || İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad ve Kandilli duyurdu!

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, bu akşam başta Manisa ve Malatya olmak üzere yaşanan sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe neden oluyor. Afad ve Kandilli verileri anlık olarak tüm verileri kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son nerede deprem oldu? İşte, 25 Haziran 2024 son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 HAZİRAN 2024 || İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad ve Kandilli duyurdu!

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre 24 Haziran'da başta Malatya'da üst üste 2 deprem yaşanırken, sonrasında 25 Haziran gece sularında Manisa'da üst süte depremler yaşandı.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 25 HAZİRAN 2024 || İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad ve Kandilli duyurdu!

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Yaşanan deprem başta İzmir olmak üzere çevre illerden hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 HAZİRAN 2024 || İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad ve Kandilli duyurdu!

MANİSA'DA ÜST ÜSTE DEPREM!

VAKIFLI-SOMA (MANİSA)

25.06.2024

01:43:28 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 12.0 km

MANİSA SOMA DEPREM

Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Soma (Manisa)
Tarih:2024-06-25
Saat:01:36:43 TSİ
Enlem:39.3 N
Boylam:27.53361 E
Derinlik:10.24 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 HAZİRAN 2024 || İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad ve Kandilli duyurdu!

MALATYA'DA 2 DEPREM ÜST ÜSTE!

Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-06-24
Saat:22:25:20 TSİ
Enlem:38.27694 N
Boylam:37.82667 E
Derinlik:7 km

#DEPREM
BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
24.06.2024, 22:26:49 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km

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