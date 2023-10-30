EN SON DEPREMLER LİSTESİ 30 Ekim 2023 Pazartesi: En son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

Son Dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesiyle takip ediliyor. Yaşanan son depremin merkez üssü, büyüklük şiddet ve derinlik bilgisi listede yerini alıyor. ''Deprem mi oldu, ne zaman, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde'' soruları yanıt arıyor. İşte 30 Ekim son depremler listesi.
EN SON DEPREMLER LİSTESİ
|30.10.202307:22
|1.3
|AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|3.7
|-.-
|38.0475
|37.4423
|30.10.202307:07
|1.6
|BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
|2.3
|-.-
|39.4083
|26.0993
|30.10.202306:37
|1.4
|GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|11.7
|-.-
|36.9803
|27.7160
|30.10.202306:26
|1.5
|KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)
|9.6
|-.-
|36.7185
|36.1563
|30.10.202305:29
|2.0
|SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
|5.0
|-.-
|38.0683
|32.5943
|30.10.202305:20
|2.1
|YETIMLI-ALADAG (ADANA)
|6.2
|-.-
|37.6815
|35.3532
|30.10.202304:18
|1.2
|ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
|11.9
|-.-
|40.3990
|27.6280