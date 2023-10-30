Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EN SON DEPREMLER LİSTESİ 30 Ekim 2023 Pazartesi: En son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu?
Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 09:55

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 30 Ekim 2023 Pazartesi: En son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

Son Dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesiyle takip ediliyor. Yaşanan son depremin merkez üssü, büyüklük şiddet ve derinlik bilgisi listede yerini alıyor. ''Deprem mi oldu, ne zaman, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde'' soruları yanıt arıyor. İşte 30 Ekim son depremler listesi.

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 30 Ekim 2023 Pazartesi: En son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

Yaşanan son depremlere ilişkin veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanıyor. Afet bölgesinde artçılar devam ederken Marmara, Ege, Akdeniz üzerinde gerçekleşen sarsıntılar birçok ili etkilemesi sebebiyle bölge halkını korkutuyor. İşte, 30 Ekim 2023 son depremler.

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 30 Ekim 2023 Pazartesi: En son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

EN SON DEPREMLER LİSTESİ

30.10.202307:22 1.3 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 3.7 -.- 38.0475 37.4423
30.10.202307:07 1.6 BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2.3 -.- 39.4083 26.0993
30.10.202306:37 1.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 11.7 -.- 36.9803 27.7160
30.10.202306:26 1.5 KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) 9.6 -.- 36.7185 36.1563
30.10.202305:29 2.0 SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) 5.0 -.- 38.0683 32.5943
30.10.202305:20 2.1 YETIMLI-ALADAG (ADANA) 6.2 -.- 37.6815 35.3532
30.10.202304:18 1.2 ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 11.9 -.- 40.3990 27.6280
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN SON DEPREMLER LİSTESİ 30 Ekim 2023 Pazartesi: En son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON DEPREMLER LİSTESİ 30 Ekim 2023 Pazartesi: En son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu?
SON DAKİKA