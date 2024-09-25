Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
09:17
Sosyal medyada sanal medyum tuzağı: Binlerce kişiyi kandırıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar!
Tüm dünyada milyarlarca insanın kullandığı sosyal medya platformları adeta suç batağı haline geldi. Medyum, falcı, astrolog adı altında sayfalar açan sahtekarların vatandaşların dini duygularını istismar ederek milyonlarca doları cebe indirdi. Her biri sayfasına yüklediği sözde bir sertifika ile alanında uzman olduğunu ileri sürerek vatandaşlara "ritüel" adı altında işlemler uyguladığını iddia ederken, üfürükçüler kendileriyle irtibata geçen kişilere aşık etme, bağlama, iş kurma, para kazanma, hastalıktan kurtarma gibi vaatlerde bulunması dikkat çekti.