Sosyal medyada sanal medyum tuzağı: Binlerce kişiyi kandırıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

İŞLEM ÜCRETLERİ 2 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Sosyal medyada medyum, astrolog, falcı adı altında hesaplar açan bu dolandırıcılar, kendilerine fal baktırmak gibi gerekçelerle ulaşan kişileri korkutarak tüm varlıklarını ellerinden alıyorlar. Her biri yaptıklarının büyü olmadığını ritüel adı verilen pozitif enerji ile yapılan bir işlem olduğunu savunurken, SABAH olarak biz de vatandaşın nasıl kandırıldığını gözlemlemek için bu sahtekarlara yazdık.

Kendini sosyal medyada astrolog ve medyum olarak tanıtan Meryem Boz isimli şarlatan "rahmani.ayetler" adını taşıdığı sayfasına yazdığımızda "rahmani ritüel" adını verdiği işlemin iki günde etkisini göstereceğini ve işlem ücretinin 2 bin TL olduğunu yazdı. Yaptığı işlemin kesin olarak tutacağını yazan, tutmadığı takdirde para iadesi yapacağını ileri süren sahtekar bu yolla her gün onlarca kişiden para topluyor.