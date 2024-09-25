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Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:17

Sosyal medyada sanal medyum tuzağı: Binlerce kişiyi kandırıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

Tüm dünyada milyarlarca insanın kullandığı sosyal medya platformları adeta suç batağı haline geldi. Medyum, falcı, astrolog adı altında sayfalar açan sahtekarların vatandaşların dini duygularını istismar ederek milyonlarca doları cebe indirdi. Her biri sayfasına yüklediği sözde bir sertifika ile alanında uzman olduğunu ileri sürerek vatandaşlara "ritüel" adı altında işlemler uyguladığını iddia ederken, üfürükçüler kendileriyle irtibata geçen kişilere aşık etme, bağlama, iş kurma, para kazanma, hastalıktan kurtarma gibi vaatlerde bulunması dikkat çekti.

BARIŞ ŞİMŞEK
Sosyal medyada sanal medyum tuzağı: Binlerce kişiyi kandırıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

Vatandaşı dolandırmak için dini kötü emellerine alet eden sahtekarlar özellikle sosyal medya uygulaması üzerinden açtıkları hesaplar ve yaptıkları reklamlarla inanç sömürüsü yaparak vatandaşı dolandırıyorlar.

Sosyal medyada sanal medyum tuzağı: Binlerce kişiyi kandırıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

İŞLEM ÜCRETLERİ 2 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Sosyal medyada medyum, astrolog, falcı adı altında hesaplar açan bu dolandırıcılar, kendilerine fal baktırmak gibi gerekçelerle ulaşan kişileri korkutarak tüm varlıklarını ellerinden alıyorlar. Her biri yaptıklarının büyü olmadığını ritüel adı verilen pozitif enerji ile yapılan bir işlem olduğunu savunurken, SABAH olarak biz de vatandaşın nasıl kandırıldığını gözlemlemek için bu sahtekarlara yazdık.

Kendini sosyal medyada astrolog ve medyum olarak tanıtan Meryem Boz isimli şarlatan "rahmani.ayetler" adını taşıdığı sayfasına yazdığımızda "rahmani ritüel" adını verdiği işlemin iki günde etkisini göstereceğini ve işlem ücretinin 2 bin TL olduğunu yazdı. Yaptığı işlemin kesin olarak tutacağını yazan, tutmadığı takdirde para iadesi yapacağını ileri süren sahtekar bu yolla her gün onlarca kişiden para topluyor.

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Sosyal medyada sanal medyum tuzağı: Binlerce kişiyi kandırıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

Yine sosyal medyadan ulaştığımız Medyum Dilan isimli şarlatan ise istenilen her türlü işlemi yapabileceğini bunun için önce işlemin yapılacağı iki tarafın ad-soyad ve fotoğraflarını talep ederek dolandırıcılığa zemin hazırladı. Her iki şarlatan ile ilgili de sosyal medyada çokça şikayet yer alırken, aldıkları ilk ücretlerden sonra "üzerinizde büyü var diyerek" insanları korkuttuğu ve bu sözde büyüyü kaldırmak için sürekli para talep ettikleri öğrenildi. Sosyal medyada bunlar gibi onlarca dolandırıcılık amaçlı kurulmuş hesap bulunuyor. Bu hesapların belirli bir vurgun oranına ulaştıktan sonra isimleri değiştiriliyor.

Sosyal medyada sanal medyum tuzağı: Binlerce kişiyi kandırıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

MAĞDURLAR ŞİKAYET PLATFORMLARINA YAZDI

Bu yolla mağdur edilen çok sayıda vatandaş internet üzerinde bulunan şikayet platformlarına şikayetlerini iletirken bir kısmı da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mağdurlardan Ayten isimli şahıs, "Hayatımın yanlışını yaptım ve bir anlık boşlukla dünyanın parasını kaptırdım bu adamlara. 4200 TL ile başladı, arkasından 'çocuğunda musallat var' dedi, 36 bin aldı. Daha sonra 'çocuk ölecek' dedi 85 bin aldı. 'Dağıldılar tutamıyorum' dedi 121 bin aldı. En son yalan deyince tehdit edip 50 bin daha istedi. Gerekeni yapın lütfen" sözleriyle şikayetini dile getirdi.

Sosyal medyada sanal medyum tuzağı: Binlerce kişiyi kandırıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar!

Mağdurlardan Özge isimli şahıs ise "Meryem Boz isimli kişinin Instagram hesabı 'meryemhocaresmi' üzerinden iletişime geçip işlem yaptırdım. Bakım yapıp bir sorun olmadığını, işlemin gerçekleşeceğini söyledi. 2000 TL ücret ödedim ve yaptırdığım işlem ile ilgili bilgi vermesini istediğimde beni engelledi" diye yazdı.

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