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Squid Game 2. sezon tarihi || Netflix Türkiye paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.06.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
16:42
Squid Game 2. sezon tarihi || Netflix Türkiye paylaştı! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix, Squid Game'in ilk sezonunu Eylül 2021'de yayınladı. İzlenme saati bakımından platformun bugüne kadar en çok izlenen dizisi olan yapım eleştirmenlerden de büyük ilgi görürken 2022'de 14 Emmy ödülüne aday gösterildi ve Hwang'a verilen olağanüstü yönetmenlik ödülü de dahil olmak üzere bunlardan altısını kazanmıştı. Geri dönüşü sabırsızlıkla beklenen Squid Game yeni sezon tarihi Netflix Türkiye tarafından duyuruldu. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?