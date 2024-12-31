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Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
16:22
Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Bu akşam ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde yer alacak Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Sorusuna yanıt aranıyor. Birbirinden ünlü isimlerin yılbaşı özel bölümünde yarışacağı ve kazandıkları ödülle bağışta bulunacakları gecede oyucunun hayatı ve kariyeri gündemde. Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir, kaç yaşında nereli?