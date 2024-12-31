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Haberler Yaşam Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:22

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Bu akşam ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde yer alacak Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Sorusuna yanıt aranıyor. Birbirinden ünlü isimlerin yılbaşı özel bölümünde yarışacağı ve kazandıkları ödülle bağışta bulunacakları gecede oyucunun hayatı ve kariyeri gündemde. Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir, kaç yaşında nereli?

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler yer alacak. ATV'de yayımlanan programda Su Burcu Yazgı Coşkun kariyeri ve hayatıyla izleyenler tarafından sorgulanıyor. Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli?

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

SU BURCU YAZGI COŞKUN HAYATI

Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi-film oyuncusudur. Oyunculuğa 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı.

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Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kariyerinin zirvesini ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de yakalayan oyuncu şimdilerde ATV'nin Bir Gece Masalı dizisinde yer alıyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

SU BURCU YAZGI COŞKUN'UN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

BİR GECE MASALI (Canfeza)

KARDEŞLERİM (Asiye)
KIRMIZI ODA (Güler)
KUZGUN (Naz)
BİZİM HİKAYE (Melis)
KADIN
KARA YAZI (Songül)
AŞK YENİDEN (Elif)
KARADAYI (Konuk oyuncu)
SANA BİR SIR VERECEĞİM (Anacast)
KALBİM DÖRT MEVSİM
FARKLI BOYUT

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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