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Haberler Yaşam Süper Lig ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:03

Süper Lig ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig bitiş tarihi

Futbol tutkunlarının büyük bir heyecanla takip ettiği Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sonuna doğru adım adım yaklaşıldı. Ligde mücadele eden 19 takım, şampiyonluk yarışında ve kümede kalma mücadelesinde kıran kırana rekabet ediyor. Şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği, Avrupa kupalarına kimlerin katılacağı ve lige veda edecek takımların kimler olacağı merak konusu. Peki, 2024-2025 sezonu Süper Lig ne zaman bitiyor?

Süper Lig ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig bitiş tarihi

Süper Lig'in 2024-2025 sezonu, TFF takvimine göre 38. haftadaki maçlarla sona erecek. Şampiyonluk yarışının oldukça çekişmeli geçtiği bu sezon, takımlar arasındaki puan farkı oldukça daralmış durumda. Ligin finaline yaklaşırken, taraftarlar ve futbolseverler, "Süper Lig ne zaman sona erecek?" sorusunu arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, sezonun bitiş tarihi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Süper Lig ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig bitiş tarihi

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu, 1 Haziran 2025 tarihinde oynanacak maçlarla sona erecek. Yeni sezon ise Ağustos 2025'te başlayacak ve 2025-2026 sezonunun ilk maçları 8-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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Süper Lig ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig bitiş tarihi

SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇ PROGRAMI
ALANYASPOR - SİVASSPOR
ANTALYASPOR - TRABZONSPOR
SAMSUNSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR
SİPAY BODRUM FK - BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE - TÜMOSAN KONYASPOR
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR
ÇAYKUR RİZESPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP
KASIMPAŞA - GÖZTEPE

Süper Lig ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig bitiş tarihi

SÜPER LİG 31. HAFTA PUAN DURUMU

  1. Galatasaray - 71
  2. Fenerbahçe - 69
  3. Beşiktaş - 61
  4. Trabzonspor - 59
  5. Kasımpaşa - 53
  6. Gaziantep FK - 48
  7. Bellona Kayserispor - 46
  8. Çaykur Rizespor - 41
  9. TFF 1. Lig - 39
  10. Adana Demirspor - 34
  11. Atakaş Hatayspor - 31
  12. Alanyaspor - 29
  13. Sipay Bodrum FK - 27
  14. Göztepe - 24
  15. Net Global Sivasspor - 23
  16. ONVO Antalyaspor - 22
  17. Konyaspor - 21
  18. Çorum FK - 16
Süper Lig ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig bitiş tarihi