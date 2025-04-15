Süper Lig ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig bitiş tarihi

Süper Lig'in 2024-2025 sezonu, TFF takvimine göre 38. haftadaki maçlarla sona erecek. Şampiyonluk yarışının oldukça çekişmeli geçtiği bu sezon, takımlar arasındaki puan farkı oldukça daralmış durumda. Ligin finaline yaklaşırken, taraftarlar ve futbolseverler, "Süper Lig ne zaman sona erecek?" sorusunu arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, sezonun bitiş tarihi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...