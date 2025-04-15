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Süper Lig ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
10:03
Süper Lig ne zaman, hangi tarihte bitiyor? 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig bitiş tarihi
Futbol tutkunlarının büyük bir heyecanla takip ettiği Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun sonuna doğru adım adım yaklaşıldı. Ligde mücadele eden 19 takım, şampiyonluk yarışında ve kümede kalma mücadelesinde kıran kırana rekabet ediyor. Şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği, Avrupa kupalarına kimlerin katılacağı ve lige veda edecek takımların kimler olacağı merak konusu. Peki, 2024-2025 sezonu Süper Lig ne zaman bitiyor?