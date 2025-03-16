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Haberler Yaşam SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:30

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

Süper Lig'de heyecan 28. hafta mücadeleleri ile hız kesmeden devam ediyor. Bugün zirve yarışındaki önemli mücadelelerden birinde Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Kritik karşılaşma saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayacak. Peki, 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda? İşte Süper lig puan durumu güncel tablo

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

Süper Lig'de son haftalara girilirken heyecan hız kesmeden sürüyor. Lider Galatasaray bu hafta evinde hata yapmazken, şimdi ise gözler Fenerbahçe Samsunspor mücadelesine çevrildi. Peki, 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda? İşte Süper Lig puan durumu güncel tablo

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Galatasaray 71 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise iki maç eksiğiyle 61 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

BEŞİKTAŞ'A KONYA'DA SOĞUK DUŞ

Üçüncülük için mücadele veren Beşiktaş, dün Konyaspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar maç eksiğiyle Samsunspor'un 6 puan gerisinde yer alıyor. Samsunspor bugün Fenerbahçe deplasmanından puan veya puanlar almayı başarırsa üçüncülük yarışında fark daha da açılacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?