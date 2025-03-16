SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?

Süper Lig'de son haftalara girilirken heyecan hız kesmeden sürüyor. Lider Galatasaray bu hafta evinde hata yapmazken, şimdi ise gözler Fenerbahçe Samsunspor mücadelesine çevrildi. Peki, 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda? İşte Süper Lig puan durumu güncel tablo