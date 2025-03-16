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SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
11:30
SÜPER LİG PUAN DURUMU GÜNCEL TABLO | 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda?
Süper Lig'de heyecan 28. hafta mücadeleleri ile hız kesmeden devam ediyor. Bugün zirve yarışındaki önemli mücadelelerden birinde Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Kritik karşılaşma saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayacak. Peki, 28. Hafta Süper Lig puan sıralamasında son durum ne, lider kaç puanda? İşte Süper lig puan durumu güncel tablo