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Süper Lig’de bugün maçlar saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın maçları bugün saat kaçta başlayacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
11:26
Süper Lig’de bugün maçlar saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın maçları bugün saat kaçta başlayacak?
Süper Lig'de bugün heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray, Kayserispor'u sahasında ağırlayacak. Diğer tarafta Fenerbahçe ise Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmalar öncesi, 'Süper Lig'de bugün maçlar saat kaçta oynanacak? ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçları bugün saat kaçta başlayacak?' soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar;