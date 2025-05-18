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Haberler Yaşam Süper Lig’de bugün maçlar saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın maçları bugün saat kaçta başlayacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 11:26

Süper Lig’de bugün maçlar saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın maçları bugün saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'de bugün heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray, Kayserispor'u sahasında ağırlayacak. Diğer tarafta Fenerbahçe ise Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmalar öncesi, 'Süper Lig'de bugün maçlar saat kaçta oynanacak? ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçları bugün saat kaçta başlayacak?' soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar;

Süper Lig’de bugün maçlar saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın maçları bugün saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'de bugün maçlar saat kaçta oynanacak sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Son haftalarda girilirken, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın birçok liginde maçlar aynı saatlerde oynanıyor. Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçları bugün saat kaçta başlayacak?

Süper Lig’de bugün maçlar saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın maçları bugün saat kaçta başlayacak?

SÜPER LİG MAÇLARI BUGÜN SAAT KAÇTA?

19:00 - Kasımpaşa – RAMS Başakşehir

19:00 - Onvo Antalyaspor – Gaziantep FK

19:00 - Reeder Samsunspor – Net Global Sivasspor

19:00 - Çaykur Rizespor – Göztepe

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Süper Lig’de bugün maçlar saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın maçları bugün saat kaçta başlayacak?

DÖRT BÜYÜKLERİN MAÇLARI

19:00 - Sipay Bodrum FK – Trabzonspor

19:00 - Corendon Alanyaspor – Beşiktaş

19:00 - Galatasaray – Bellona Kayserispor

19:00 - Fenerbahçe – İkas Eyüpspor

Süper Lig’de bugün maçlar saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın maçları bugün saat kaçta başlayacak?