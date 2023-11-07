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Haberler Yaşam Süreyya Karabulut SABAH'a konuştu: "O mezar açılsın, asıl biz huzur bulalım"
Giriş Tarihi: 07.11.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 08:08

Süreyya Karabulut SABAH'a konuştu: "O mezar açılsın, asıl biz huzur bulalım"

Münevver Karabulut cinayetinden giydiği hüküm gereği yattığı cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması, Karabulut ailesi ve kamuoyunun ardından Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu tarafından da talep edildi. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, baba Garipoğlu'nun, oğlunun mezarının açılması talebini SABAH'a değerlendirdi.

GÜL KİREKLO
Süreyya Karabulut SABAH’a konuştu: O mezar açılsın, asıl biz huzur bulalım

Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiası şehir efsanesi olarak 9 yıldır dilden dile konuşuluyor.

Süreyya Karabulut SABAH’a konuştu: O mezar açılsın, asıl biz huzur bulalım

Acılı baba Süreyya Karabulut, bu derin şüpheyi ilk geçtiğimiz yıl SABAH'tan Gül Kireklo'ya anlattı. Babanın SABAH'a açıklamaları günlerce Twitter'da TT oldu.

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Süreyya Karabulut SABAH’a konuştu: O mezar açılsın, asıl biz huzur bulalım

Baba Karubulut, kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için savcılığa başvurdu.

Süreyya Karabulut SABAH’a konuştu: O mezar açılsın, asıl biz huzur bulalım

Ancak, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı başvuruyu kovuşturmaya yer olmadığına kanaat getirilerek, reddetti.

Süreyya Karabulut SABAH’a konuştu: O mezar açılsın, asıl biz huzur bulalım

Ancak Süreyya Karabulut avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla bunun peşini bırakmadı.

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