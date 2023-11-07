Haberler
Yaşam
Süreyya Karabulut SABAH'a konuştu: "O mezar açılsın, asıl biz huzur bulalım"
Giriş Tarihi: 07.11.2023 06:53
Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
08:08
Süreyya Karabulut SABAH'a konuştu: "O mezar açılsın, asıl biz huzur bulalım"
Münevver Karabulut cinayetinden giydiği hüküm gereği yattığı cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması, Karabulut ailesi ve kamuoyunun ardından Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu tarafından da talep edildi. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, baba Garipoğlu'nun, oğlunun mezarının açılması talebini SABAH'a değerlendirdi.