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Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi edildi? Pınar ve Sema arasında gergin anlar! 12 Şubat Survivor eleme adayı kim olacak?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
21:46
Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi edildi? Pınar ve Sema arasında gergin anlar! 12 Şubat Survivor eleme adayı kim olacak?
Survivor'ın yeni bölümünde Gönüllüler ve All Star takımları arasında heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu bekleniyordu. Ancak oyun öncesinde, Pınar ve Sema arasında yaşanan gerginlik, atmosferi bir anda değiştirdi. Sunucu Murat Ceylan, bu gerilimin ardından dokunulmazlık oyununun oynanmayacağını açıkladı. Peki, 12 Şubat Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi oldu? Ayrıca, haftanın eleme adayı kim oldu?