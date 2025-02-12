Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi edildi? Pınar ve Sema arasında gergin anlar! 12 Şubat Survivor eleme adayı kim olacak?

SEMA-PINAR ARASINDA GERGİN ANLAR!

Survivor 2024'te aynı takımda yer alan iki eski atlet arasında geçmişe dayanan bir gerginlik yeniden alevlendi. Konseyde Pınar, Sema'yı eleme adayı olarak yazarken 'S' harfi üzerine yılan işareti koyarak aralarındaki gerginliği körüklemişti. Adada bu durumu sindiremeyen Sema, Pınar'a yaptığı hareketlerin nedenini sormaya başladı. Konuşma derinleştikçe, tartışma geçmişteki olaylara da dayandı ve sonunda Sema, Pınar'a fiziksel temasta bulunmuştu. Bu olay sonrası Survivor kuralları gereği Sema yarışmadan diskalifiye edilmek zorunda kalmıştı.