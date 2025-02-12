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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi edildi? Pınar ve Sema arasında gergin anlar! 12 Şubat Survivor eleme adayı kim olacak?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:46 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:46

Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi edildi? Pınar ve Sema arasında gergin anlar! 12 Şubat Survivor eleme adayı kim olacak?

Survivor'ın yeni bölümünde Gönüllüler ve All Star takımları arasında heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu bekleniyordu. Ancak oyun öncesinde, Pınar ve Sema arasında yaşanan gerginlik, atmosferi bir anda değiştirdi. Sunucu Murat Ceylan, bu gerilimin ardından dokunulmazlık oyununun oynanmayacağını açıkladı. Peki, 12 Şubat Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi oldu? Ayrıca, haftanın eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi edildi? Pınar ve Sema arasında gergin anlar! 12 Şubat Survivor eleme adayı kim olacak?

Survivor'ın yeni bölümünde heyecan giderek arttı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Sema, Pınar'ı karşısına seçiyor ve bu durum, parkura başlamadan önce gerilimin tırmanmasına yol açıyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyunu iptal mi oldu? İşte 12 Şubat günü Survivor'da yaşanan gelişmeler...

Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi edildi? Pınar ve Sema arasında gergin anlar! 12 Şubat Survivor eleme adayı kim olacak?

SEMA-PINAR ARASINDA GERGİN ANLAR!

Survivor 2024'te aynı takımda yer alan iki eski atlet arasında geçmişe dayanan bir gerginlik yeniden alevlendi. Konseyde Pınar, Sema'yı eleme adayı olarak yazarken 'S' harfi üzerine yılan işareti koyarak aralarındaki gerginliği körüklemişti. Adada bu durumu sindiremeyen Sema, Pınar'a yaptığı hareketlerin nedenini sormaya başladı. Konuşma derinleştikçe, tartışma geçmişteki olaylara da dayandı ve sonunda Sema, Pınar'a fiziksel temasta bulunmuştu. Bu olay sonrası Survivor kuralları gereği Sema yarışmadan diskalifiye edilmek zorunda kalmıştı.

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Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi edildi? Pınar ve Sema arasında gergin anlar! 12 Şubat Survivor eleme adayı kim olacak?

12 ŞUBAT DOKUNULMAZLIK OYUNU İPTAL Mİ OLDU?

Yaşanan gerginlik sonrası dokunulmazlık oyununun iptal edilmesinin ardından, Acun Ilıcalı'nın Sema ve Pınar arasındaki olaya dair yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Bu açıklamalar sonrasında Sema, duygusal anlar yaşayarak oyun alanını terk etti ve gözyaşlarına boğuldu. Dokunulmazlık oyunu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi edildi? Pınar ve Sema arasında gergin anlar! 12 Şubat Survivor eleme adayı kim olacak?

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
1. Sevgi

2. Serenay

Survivor dokunulmazlık oyunu iptal mi edildi? Pınar ve Sema arasında gergin anlar! 12 Şubat Survivor eleme adayı kim olacak?
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