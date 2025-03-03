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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Mart 2025 TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 21:59 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 21:59

Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Mart 2025 TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da yeni dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Engellerle dolu zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanabilmek için tüm güçlerini ortaya koydu. Heyecan dolu karşılaşmanın sonunda, mağlup olan takım bir arkadaşını haftanın ilk eleme adayı olarak seçecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Mart 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Mart 2025 TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık yarışı tüm heyecanıyla sürüyor. Fiziksel dayanıklılık ve hız gerektiren zorlu parkurda yarışmacılar, dokunulmazlığı elde edebilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Gecenin sonunda, kaybeden takımın bir ismi eleme potasına girmek zorunda kalacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3 Mart 2025 Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte, merak edilen detaylar…

Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Mart 2025 TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununun ilk etabı tamamlandı. 3 Şubat bölümünde ise ikinci etap oynanacak. İlk etap sonuçları şu şekilde:

All Star: 5

Gönüllüler:5

İkinci etap açıklandığında haberimize eklenecektir.

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Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Mart 2025 TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
İlk eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım arasından seçilecek. Eleme adayı belli olunca haberimize eklenecektir.

Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Mart 2025 TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da son olarak Meryem ile düello oyunu oynayan Senem, mücadeleyi kaybetti ve adaya veda eden isim oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Mart 2025 TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?