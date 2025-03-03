Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Mart 2025 TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık yarışı tüm heyecanıyla sürüyor. Fiziksel dayanıklılık ve hız gerektiren zorlu parkurda yarışmacılar, dokunulmazlığı elde edebilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Gecenin sonunda, kaybeden takımın bir ismi eleme potasına girmek zorunda kalacak. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3 Mart 2025 Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte, merak edilen detaylar…