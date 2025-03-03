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Survivor eleme adayı kim oldu? 3 Mart 2025 TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
21:59
Survivor'da yeni dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Engellerle dolu zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanabilmek için tüm güçlerini ortaya koydu. Heyecan dolu karşılaşmanın sonunda, mağlup olan takım bir arkadaşını haftanın ilk eleme adayı olarak seçecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 3 Mart 2025 Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?