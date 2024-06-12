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SURVİVOR FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR! 12 Haziran Survivor'ı kim kazandı, finalist kim oldu? Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
21:32
SURVİVOR FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR! 12 Haziran Survivor'ı kim kazandı, finalist kim oldu? Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı?
Survivor All Star 2024'de kıran kırana mücadelenin sonuna gelindi. Bu akşam canlı yayında bir isim finale gidecek. Yarı finalin yaşandığı akşamda Ogeday, Atakan ve Seda yarışan isimler olacak. Bu üçlüden bir isim final etabında yarışma hakkı kazanacak. Peki, 12 Haziran Survivor'ı kim kazandı, finalist kim oldu? Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı? İşte, finale giden o isim!