SURVİVOR FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR! 12 Haziran Survivor’ı kim kazandı, finalist kim oldu? Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı?

Survivor'da büyük final için geri sayım başladı. Finale giden yolda yarı finale kalan Ogeday, Seda ve Atakan finalist olmak için kıyasıya yarışa girdi. Yarışın galibi finale giden isim olurken, kaybeden ise finale çeyrek kala elenen isim olacak. Peki, 12 Haziran Survivor'ı kim kazandı, finalist kim oldu?