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Giriş Tarihi: 12.06.2024 21:32 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 21:32

SURVİVOR FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR! 12 Haziran Survivor'ı kim kazandı, finalist kim oldu? Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı?

Survivor All Star 2024'de kıran kırana mücadelenin sonuna gelindi. Bu akşam canlı yayında bir isim finale gidecek. Yarı finalin yaşandığı akşamda Ogeday, Atakan ve Seda yarışan isimler olacak. Bu üçlüden bir isim final etabında yarışma hakkı kazanacak. Peki, 12 Haziran Survivor'ı kim kazandı, finalist kim oldu? Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı? İşte, finale giden o isim!

SURVİVOR FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR! 12 Haziran Survivor’ı kim kazandı, finalist kim oldu? Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı?

Survivor'da büyük final için geri sayım başladı. Finale giden yolda yarı finale kalan Ogeday, Seda ve Atakan finalist olmak için kıyasıya yarışa girdi. Yarışın galibi finale giden isim olurken, kaybeden ise finale çeyrek kala elenen isim olacak. Peki, 12 Haziran Survivor'ı kim kazandı, finalist kim oldu?

SURVİVOR FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR! 12 Haziran Survivor’ı kim kazandı, finalist kim oldu? Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı?

SURVİVOR FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR!

İstanbul'daki düelloyu kazanan finalde mücadele edecek.

İşte, finalist adayları;

  • ATAKAN
  • SEDA
  • OGEDAY
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SURVİVOR FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR! 12 Haziran Survivor’ı kim kazandı, finalist kim oldu? Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı?

İlk finalist Batuhan Karacakaya, sonradan dahil olduğu sezonda gösterdiği performansla finale uzanan ilk isim olmuştu.

Nefise Karatay ise 2023 Survivor şampiyonu olarak finale giden ikinci isimdi.

Yarı final mücadelesinde ise Seda Ocak, Avatar Atakan ve Ogeday Girişken arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak.

SURVİVOR FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR! 12 Haziran Survivor’ı kim kazandı, finalist kim oldu? Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı?

SURVİVOR ALL STAR SON FİNALİSTLER KİM OLDU?

Survivor'da son finalistler henüz belli olmadı. Finale çıkan son isim İstanbul'da gerçekleşen canlı yayındaki yarı finalin ardından netlik kazanacak.

SURVİVOR FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR! 12 Haziran Survivor’ı kim kazandı, finalist kim oldu? Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı?
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