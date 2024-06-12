Survivor şampiyonu/birincisi ne zaman belli olacak? Survivor All Star 2024 finali ne zaman, saat kaçta, finalistler kim?

FİNAL NŞAMPİYON NASIL BELİRLENECEK?ASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı, finalin nasıl yapılacağını şu sözlerle açıkladı:

"Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak. Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz oyununa çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak. Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak" dedi.