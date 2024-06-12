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Survivor şampiyonu/birincisi ne zaman belli olacak? Survivor All Star 2024 finali ne zaman, saat kaçta, finalistler kim?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
22:06
Survivor şampiyonu/birincisi ne zaman belli olacak? Survivor All Star 2024 finali ne zaman, saat kaçta, finalistler kim?
Survivor All Star 2024 heyecanında sona gelindi. Finalistlerin belli olduğu yarışta şampiyon olacak isim heyecanla bekleniyor. İlk defa format değişikliği yapılan Survivor'da SMS olmadan, performans yarışıyla şampiyon olacak isim netleşecek. Peki, Survivor finali ne zaman? Survivor şampiyonu, birincisi ne zaman belli olacak? İşte, Survivor All Star 2024 final tarihi!