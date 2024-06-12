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Haberler Yaşam Survivor şampiyonu/birincisi ne zaman belli olacak? Survivor All Star 2024 finali ne zaman, saat kaçta, finalistler kim?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 22:02 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 22:06

Survivor şampiyonu/birincisi ne zaman belli olacak? Survivor All Star 2024 finali ne zaman, saat kaçta, finalistler kim?

Survivor All Star 2024 heyecanında sona gelindi. Finalistlerin belli olduğu yarışta şampiyon olacak isim heyecanla bekleniyor. İlk defa format değişikliği yapılan Survivor'da SMS olmadan, performans yarışıyla şampiyon olacak isim netleşecek. Peki, Survivor finali ne zaman? Survivor şampiyonu, birincisi ne zaman belli olacak? İşte, Survivor All Star 2024 final tarihi!

Survivor şampiyonu/birincisi ne zaman belli olacak? Survivor All Star 2024 finali ne zaman, saat kaçta, finalistler kim?

Survivor All Star yarışında sona gelindi. Mavi ve kırmızı takım olarak başlayan yarışta finalde 3 isim mücadele edecek. Yarışa çıkan isimlerden birinci olan yarışmacı Survivor All Star 2024 senesinin performas yarışıyla birinci olan ismi olacak. Peki, Survivor birincisi ne zaman belli olacak? İşte, Survivor All Star 2024 final tarihi!

Survivor şampiyonu/birincisi ne zaman belli olacak? Survivor All Star 2024 finali ne zaman, saat kaçta, finalistler kim?

SURVİVOR ALL STAR 2024 FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, FİNALİSTLER KİM?

Survivor All Star büyük final, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. 2024 şampiyonunun belli olacağı final gecesi canlı olarak yayınlanacak.

Aylardır Dominik'te süren mücadelenin ardından büyük final Türkiye'de yapılacak. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi finale sahne olacak.

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Survivor şampiyonu/birincisi ne zaman belli olacak? Survivor All Star 2024 finali ne zaman, saat kaçta, finalistler kim?

FİNAL NŞAMPİYON NASIL BELİRLENECEK?ASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı, finalin nasıl yapılacağını şu sözlerle açıkladı:

"Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak. Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz oyununa çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak. Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak" dedi.

Survivor şampiyonu/birincisi ne zaman belli olacak? Survivor All Star 2024 finali ne zaman, saat kaçta, finalistler kim?

FİNAL BİLETİNİ ALAN YARIŞMACILAR

Yeni sistemde üst üste oyun oynayan yarışmacılardan ilk finalist, çıktığı 14 oyunun 10'unu kazanan Batuhan Karacakaya oldu. Karacakaya'nın rakibi ise Nefise Karatay oldu.

Diğer finalistler 12 Haziran canlı yayınında belirlenecek.

Survivor şampiyonu/birincisi ne zaman belli olacak? Survivor All Star 2024 finali ne zaman, saat kaçta, finalistler kim?

SURVİVOR ŞAMPİYONU SMS Mİ YARIŞMAYLA MI BELİRLENECEK?

Survivor All Star 2024 finalinde, SMS oylaması sonucuna göre şampiyon olacak kişi belirlenecek.

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