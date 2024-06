Survivor şampiyonu/birincisi ne zaman belli olacak? Survivor All Star 2024 finali ne zaman, saat kaçta, finalistler kim?

Survivor All Star yarışında sona gelindi. Mavi ve kırmızı takım olarak başlayan yarışta finalde 3 isim mücadele edecek. Yarışa çıkan isimlerden birinci olan yarışmacı Survivor All Star 2024 senesinin performas yarışıyla birinci olan ismi olacak. Peki, Survivor birincisi ne zaman belli olacak? İşte, Survivor All Star 2024 final tarihi!