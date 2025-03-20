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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU! 20 Mart Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, hangi takım ödülün sahibi oldu?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 21:16 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 21:16

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU! 20 Mart Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, hangi takım ödülün sahibi oldu?

Survivor ödül mücadelesi, 20 Mart Perşembe akşamı izleyicilerle buluşuyor. Ödülü almak için büyük bir çekişmeye giren iki takım, parkurda kıyasıya rekabet ediyor. Oyun sırasında Asena ve İsmail arasında yaşanan tartışma ise dikkatleri üzerine çekti. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNU! 20 Mart Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, hangi takım ödülün sahibi oldu?

Survivor 2025 All Star'da rekabet her geçen gün daha da artarken, heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. 20 Mart Perşembe akşamı oynanan ödül oyunu, kazanan takım merak konusu oldu. Peki, Survivor 20 Mart Perşembe günü ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNU! 20 Mart Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, hangi takım ödülün sahibi oldu?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

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SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNU! 20 Mart Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, hangi takım ödülün sahibi oldu?

SURVİVOR SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNU! 20 Mart Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, hangi takım ödülün sahibi oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1-SEDAT

2-BATUHAN

3-DOĞUŞ

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNU! 20 Mart Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, hangi takım ödülün sahibi oldu?