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SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU! 20 Mart Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, hangi takım ödülün sahibi oldu?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
21:16
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU! 20 Mart Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, hangi takım ödülün sahibi oldu?
Survivor ödül mücadelesi, 20 Mart Perşembe akşamı izleyicilerle buluşuyor. Ödülü almak için büyük bir çekişmeye giren iki takım, parkurda kıyasıya rekabet ediyor. Oyun sırasında Asena ve İsmail arasında yaşanan tartışma ise dikkatleri üzerine çekti. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?