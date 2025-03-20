SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNU! 20 Mart Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, hangi takım ödülün sahibi oldu?

Survivor 2025 All Star'da rekabet her geçen gün daha da artarken, heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. 20 Mart Perşembe akşamı oynanan ödül oyunu, kazanan takım merak konusu oldu. Peki, Survivor 20 Mart Perşembe günü ödül oyununu kim kazandı?