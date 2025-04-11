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Haberler Yaşam Sustalı Ceylan 3. bölüm fragmanı! Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 23:12 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 23:12

Sustalı Ceylan 3. bölüm fragmanı! Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin dikkat çeken dizisi Sustalı Ceylan, 3. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölüm fragmanı, dizinin resmi sosyal medya hesapları ve ATV'nin web sitesinden takip ediliyor. Ceylan'ın zorlu mücadelesi ve oğluyla olan ilişkisi, yeni bölümde nasıl ilerleyecek?Peki, Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Sustalı Ceylan 3. bölüm fragmanı! Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sustalı Ceylan dizisinin 3. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak edildi. Ceylan'ın hayatındaki yeni gelişmeler ve karşılaştığı zorluklar gündeme geliyor. Dizinin yeni bölümü, 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak. Fragmanı izlemek ve detayları öğrenmek isteyenler, ATV'nin resmi kanallarını ziyaret edebilirler.

Sustalı Ceylan 3. bölüm fragmanı! Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SUSTALI CEYLAN 3. BÖLÜM FRAGMANI!

Cuma akşamı atv ekranlarında ilk bölümüyle ekrana gelen Sustalı Ceylan, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

SUSTALI CEYLAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Sustalı Ceylan 3. bölüm fragmanı! Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SUSTALI CEYLANSON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylan hastanede ölüm kalım savaşı veren biricik oğlu Yusuf'un böbreğini çalanları bulup bedelini ödetmek üzere yemin eder. Kader oğlunu ona bağışlamıştır ancak intikam ateşi yüreğine düşmüştür bir kere. Necmi'nin akıl oyunları ve şaşırtmasıyla Ceylan, oğlunu kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna ikna olur ve intikam için Ferhat ile yüzleşmeye karar verir. Ferhat, Ceylan'ı masum olduğuna ikna edebilecek midir? Yaşadıklarının acısıyla öfke ve isyanına yenilen Ceylan, gerçeği öğrenecek midir?

Sustalı Ceylan 3. bölüm fragmanı! Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SUSTALI CEYLAN OYUNCULARI

Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran), Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür).

Sustalı Ceylan 3. bölüm fragmanı! Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?