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Haberler Yaşam SUSTALI CEYLAN KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV'de ekranlarda! Sustalı Ceylan konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 08:41 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 08:41

SUSTALI CEYLAN KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV'de ekranlarda! Sustalı Ceylan konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, 4 Nisan 2025 Cuma günü izleyiciyle buluşuyor. Dizi, erkek egemen bir dünyada kimliğini bulmaya çalışan, haklarını savunan ve hayatını sıfırdan inşa etmeye çalışan bir kadının mücadelesini anlatıyor. Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın üstlendiği dizinin ilk bölümünden hemen önce araştırmalar başladı.Peki, Sustalı Ceylan konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor?

SUSTALI CEYLAN KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV’de ekranlarda! Sustalı Ceylan konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, 4 Nisan 2025 Cuma günü başlıyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün yer aldığı ve kadrosunda Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen'i buluşturan dizi başarılı oyuncularıyla ve güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor. Peki, Sustalı Ceylan konusu nedir, oyuncuları kimler?

SUSTALI CEYLAN KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV’de ekranlarda! Sustalı Ceylan konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM ATV'DE!

Sustalı Ceylan, 4 Nisan Cuma akşamından itibaren her hafta cuma günü ATV'de izleyiciyle buluşacak.

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SUSTALI CEYLAN KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV’de ekranlarda! Sustalı Ceylan konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ KONUSU
Güzelliği ve gençliğiyle hayalleri olan Ceylan, zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi'ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmaktadır. Ancak Ceylan'ın bir sırrı vardır: Gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okumakta ve mezun olduğunda kaçmayı planlamaktadır. Tek destekçisi, Necmi'nin yaşlı babası Veysi'dir. Ferhat, Ceylan'ın güzelliğine ve cesaretine kayıtsız kalamaz. Fakat kader, Ceylan'ı daha zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır. Oğlu Yusuf, babası Necmi yüzünden organ mafyasının eline düşer! İşte o an, Ceylan artık sadece bir anne değil, intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir savaşçıdır. Bu karanlık yolda en büyük destekçisi ise Ferhat olacaktır.

SUSTALI CEYLAN KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV’de ekranlarda! Sustalı Ceylan konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

SUSTALI CEYLAN OYUNCULARI:

Oyuncular: Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran), Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür).

SUSTALI CEYLAN KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV’de ekranlarda! Sustalı Ceylan konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

SUSTALI CEYLAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sustalı Ceylan dizisi, İstanbul'da çekiliyor. Dizi çekimlerinin yapıldığı başlıca yerler arasında Levent, Maslak ve Sarıyer semtleri öne çıkıyor.