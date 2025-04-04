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SUSTALI CEYLAN KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV'de ekranlarda! Sustalı Ceylan konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
08:41
SUSTALI CEYLAN KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV'de ekranlarda! Sustalı Ceylan konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
ATV'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, 4 Nisan 2025 Cuma günü izleyiciyle buluşuyor. Dizi, erkek egemen bir dünyada kimliğini bulmaya çalışan, haklarını savunan ve hayatını sıfırdan inşa etmeye çalışan bir kadının mücadelesini anlatıyor. Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın üstlendiği dizinin ilk bölümünden hemen önce araştırmalar başladı.Peki, Sustalı Ceylan konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor?