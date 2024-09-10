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Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:46

Şuursuz Aşk oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Şuursuz Aşk filmi nerede çekildi, ne zaman?

İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı Şuursuz Aşk filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde. 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Umut Ertek oturuyor. Dram ve romantik türlerinde ön plana çıkan yerli yapım bu akşam ekranlarda olacak. Peki; Şuursuz Aşk filmi nerede çekildi, hang ilde/ilçede? İşte, filme dair merak edilenler...

Şuursuz Aşk oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Şuursuz Aşk filmi nerede çekildi, ne zaman?

Şuursuz Aşk oyuncuları arasında pek çok popüler isim yer alıyor. Sinemaseverler ekran başında. Bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşacak yapımda hüzünlü bir aşk hikayesine odaklanılıyor. Peki; Şuursuz Aşk filmi nerede çekildi? İşte, filme dair detaylar...

Şuursuz Aşk oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Şuursuz Aşk filmi nerede çekildi, ne zaman?

ŞUURSUZ AŞK KONUSU

Şuursuz Aşk, akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor. Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır.

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Şuursuz Aşk oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Şuursuz Aşk filmi nerede çekildi, ne zaman?

Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusu ile tanışır. Bu durum onların yeniden doğumuna sebep olacaktır.

Şuursuz Aşk oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Şuursuz Aşk filmi nerede çekildi, ne zaman?

ŞUURSUZ AŞK OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu

Ebru Şahin

Burcu Kara

Tuncer Salman

Ruhi Sarı

Seher Terzi

Emir Benderlioğlu

Şuursuz Aşk oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Şuursuz Aşk filmi nerede çekildi, ne zaman?

ŞUURSUZ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şuursuz Aşk filminin çekimleri İstanbul Sarıyer'de Bilezikçi Çiftliği'nde gerçekleştirildi.

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