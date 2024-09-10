Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
16:46
Şuursuz Aşk oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Şuursuz Aşk filmi nerede çekildi, ne zaman?
İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı Şuursuz Aşk filmi oyuncuları ve konusu ile gündemde. 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Umut Ertek oturuyor. Dram ve romantik türlerinde ön plana çıkan yerli yapım bu akşam ekranlarda olacak. Peki; Şuursuz Aşk filmi nerede çekildi, hang ilde/ilçede? İşte, filme dair merak edilenler...