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Haberler Yaşam Taksici direksiyonda uyuşturucu çekti! Fırından çıktı taze taze!
Giriş Tarihi: 10.12.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 11:44

Taksici direksiyonda uyuşturucu çekti! Fırından çıktı taze taze!

İnanılmaz olayın adresi Bursa'ydı.Polisin şüphe üzerine durdurduğu takside 60 gram taş kokain ele geçirilirken, sürücü M.T.K. (25) tutuklandı. Hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ve yakalanmadan önce İstanbul Boğazı üzerinde, köprüden otomobiliyle geçtiği sırada direksiyon başında kokain kullandığı ve o anların yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı.

DHA
Taksici direksiyonda uyuşturucu çekti! Fırından çıktı taze taze!

Olay 23 Mart'ta Bursa'da yaşandı. Polis ekipleri, İstanbul-İzmir otoyolu Bursa girişindeki kuzey gişelerinde rutin uygulama sırasında bir taksiyi durdurdu.

Taksici direksiyonda uyuşturucu çekti! Fırından çıktı taze taze!

Sürücü M.T.K.'nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis araçta yaptığı aramada, bagaj, tavan döşemesi ve dikiz aynasının düğmelerinin bulunduğu bölümlerde, peçete, ıslak mendil ve şeffaf poşete sarılı halde, toplam 60 gram taş kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan M.T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Taksici direksiyonda uyuşturucu çekti! Fırından çıktı taze taze!

Savcılık soruşturmasının ardından, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.T.K.'nin iddianamedeki ifadesinde, "Ben, sürekli taksi üzerinde olduğum için kokain kullanıyorum. Bunları genellikle İzmir'den satın alıyorum. O gün, yanımda bulunan arkadaşımı, İstanbul'da yaşayan sevgilisinin yanına getirdim. İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olan, tanımadığım bir kişiyle tesadüfen tanıştık. Bana kokain satabileceğini söyledi. Fiyatı, İzmir'e göre ucuz olduğu için ben de satın aldım. Yakalanmasaydım, araçta bulunan kokainleri ben kullanacaktım" dediği öğrenildi.

Taksici direksiyonda uyuşturucu çekti! Fırından çıktı taze taze!

DİREKSİYONU BIRAKIP KOKAİN ÇEKTİ
M.T.K.'nin Bursa'da, ağır ceza mahkemesinde yargılaması devam ederken, yakalanmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. M.T.K.'nin, bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinde, kendi kullandığı araç ile İstanbul Boğazı üzerinde seyir halindeyken, direksiyonu bırakıp, elinde tuttuğu tabak içerisindeki kokaini kullandığı, bu sırada, "Çağlar, bak İstanbul Köprüsü'nde kardeşin kokain çekiyor. Olci, benden sana gelsin. Öf Allah'ım böyle bir şey yok" diyerek güldüğü görüldü.

Taksici direksiyonda uyuşturucu çekti! Fırından çıktı taze taze!

İLAÇLARI 'BEBEKLERİM' DİYE SEVDİ
Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaklaşık 8,5 aydır tutuklu bulunan M.T.K.'nin, taksisi ile yolculuk yaptığı sırada kaydettiği bir başka görüntüde ise yanındaki arkadaşının kucağında, yeşil reçeteye tabi ve uyuşturucu etkisi bulunan çok sayıda ilaç kutusunu kaydettiği anlar yer aldı.

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