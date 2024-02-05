Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal saldırıya uğradı iddiası hakkında açıklama!

Ailenin avukatları Oğuzhan Aslan, Ahmet Serkan Göktürk ve Orhan Bakkal ise konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Fail hakkında adli sürecin yakından takip edildiği, İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma sürecini titizlikle yürüttüğü vurgulandı.