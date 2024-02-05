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Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal saldırıya uğradı iddiası hakkında açıklama!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
13:24
Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal saldırıya uğradı iddiası hakkında açıklama!
İzmir'de iki çocuk babası Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin lanetlediği olayda cani Delil Aysal, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın, tutuklu bulunduğu koğuşta saldırıya uğradığı iddia edildi. Konuyla ilgili Oğuz Erge'nin ailesinin avukatlarından açıklama geldi.