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Haberler Yaşam Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal saldırıya uğradı iddiası hakkında açıklama!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 13:24

Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal saldırıya uğradı iddiası hakkında açıklama!

İzmir'de iki çocuk babası Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin lanetlediği olayda cani Delil Aysal, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın, tutuklu bulunduğu koğuşta saldırıya uğradığı iddia edildi. Konuyla ilgili Oğuz Erge'nin ailesinin avukatlarından açıklama geldi.

AA
Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal saldırıya uğradı iddiası hakkında açıklama!

Türkiye İzmir'deki taksici cinayetiyle sarsıldı. Taksi şoförü Oğuz Erge soğukta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal'ın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal saldırıya uğradı iddiası hakkında açıklama!

Yaşanan cinayet, vicdanları yaralarken Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli Delil Aysal, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

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Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal saldırıya uğradı iddiası hakkında açıklama!

Caninin tutuklu bulunduğu cezaevinde saldırıya uğradığı iddiası ortaya atıldı.

Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal saldırıya uğradı iddiası hakkında açıklama!

Ailenin avukatları Oğuzhan Aslan, Ahmet Serkan Göktürk ve Orhan Bakkal ise konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı. Fail hakkında adli sürecin yakından takip edildiği, İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma sürecini titizlikle yürüttüğü vurgulandı.

Taksici Oğuz Erge’yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal saldırıya uğradı iddiası hakkında açıklama!

Birtakım sosyal medya hesaplarında, failin cezaevinde saldırıya uğradığı ve ağır yaralı olduğu şeklinde haberlerin paylaşıldığı kaydedilen açıklamada "Bu paylaşım ve haberler gerçekliği yansıtmıyor.

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