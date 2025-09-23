Tek Bir Tık Instagram Hesabınızı Tehlikeye Atıyor: En Çok Bu Mesajla Kandırıyorlar

Dolandırıcılar, kendilerini Instagram'ın resmi ekibi gibi gösteren e-posta veya direkt mesajlarla tuzak kuruyor. Bu noktada mesajlardaki Meta logosu ve resmi yazışma üslubu kullanıcıların inanmasına neden oluyor. Ancak bağlantılar dikkatle incelendiğinde yollanan linklerin sahte olduğu ayırt edilebiliyor.