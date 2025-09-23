Haberler
Tek Bir Tık Instagram Hesabınızı Tehlikeye Atıyor: En Çok Bu Mesajla Kandırıyorlar
Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:34
Sosyal medya dolandırıcıları son dönemde Instagram kullanıcılarını hedef alan yeni bir yöntem geliştirdi. Kullanıcılara genellikle "Hesabınız askıya alınacak", "Hesabınız hacklendi", "Hemen şifrenizi yenileyin" gibi panik yaratıcı kısa mesajlar veya DM'ler gönderiyorlar. Mesajda gönderilen bağlantılar sahte giriş sayfalarına götürerek kullanıcı adı ve şifreyi çalıyor.