Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:34

Tek Bir Tık Instagram Hesabınızı Tehlikeye Atıyor: En Çok Bu Mesajla Kandırıyorlar

Sosyal medya dolandırıcıları son dönemde Instagram kullanıcılarını hedef alan yeni bir yöntem geliştirdi. Kullanıcılara genellikle "Hesabınız askıya alınacak", "Hesabınız hacklendi", "Hemen şifrenizi yenileyin" gibi panik yaratıcı kısa mesajlar veya DM'ler gönderiyorlar. Mesajda gönderilen bağlantılar sahte giriş sayfalarına götürerek kullanıcı adı ve şifreyi çalıyor.

Dolandırıcılar, kendilerini Instagram'ın resmi ekibi gibi gösteren e-posta veya direkt mesajlarla tuzak kuruyor. Bu noktada mesajlardaki Meta logosu ve resmi yazışma üslubu kullanıcıların inanmasına neden oluyor. Ancak bağlantılar dikkatle incelendiğinde yollanan linklerin sahte olduğu ayırt edilebiliyor.

Ele geçirilen hesaplar sadece sahibine zarar vermiyor; takipçiler de hedef haline geliyor. Dolandırıcılar, ele geçirdikleri profiller üzerinden sahte kampanyalar, ürün satışları veya link paylaşımları yaparak zincirleme şekilde yeni mağdurlar yaratıyor. Özellikle yüksek takipçili işletme ve influencer hesaplarının hedef alınması dikkat çekiyor.

Uzmanlardan kritik uyarılar

  • Siber güvenlik uzmanları, bu tür dolandırıcılıklara karşı şunları öneriyor:
  • Gelen mesajın adresini ve URL'sini mutlaka kontrol edin.
  • Şüpheli bağlantılara tıklamayın; giriş bilgilerinizi yalnızca uygulama veya Instagram'ın resmi yardım sayfası üzerinden girin.
  • İki aşamalı doğrulama (2FA) özelliğini etkinleştirin.
  • Aynı şifreyi farklı platformlarda kullanmayın.
Eğer böyle bir mesaja tıklayıp bilgilerinizi verdiğinizi düşünüyorsanız, vakit kaybetmeden şifrenizi değiştirin ve iki aşamalı doğrulamayı açın. Hesabınız ele geçirildiyse Instagram'ın "Hesabım ele geçirildi" sayfası üzerinden kimlik doğrulama adımlarını takip ederek hesabınızı geri alabilirsiniz.