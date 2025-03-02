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Giriş Tarihi: 02.03.2025 18:00 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 18:00

TEŞKİLAT 134. BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 134. bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Temponun hiç düşmediği bu bölümde, izleyicileri soluksuz bırakacak aksiyon sahneleri zleyiciyi ekrana kilitleyecek. Sevilen dizinin başrollerinde Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş yer alıyor. İşte, TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle tek parça, full HD izleme linki.

TEŞKİLAT 134. BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat, 134. bölümüyle izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Yeni sezonuyla dikkat çeken yapımda, Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş başrolleri paylaşıyor. Aksiyonun dozunun giderek arttığı bu haftaki bölümde, izleyiciler tempoyu bir an bile düşürmeden gelişmeleri takip edecek. İşte, TRT 1 ile Teşkilat 134. bölüm izle linki ve tüm detaylar.

TEŞKİLAT 134. BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

TEŞKİLAT 134. BÖLÜM İZLE

Teşkilat 134. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. 5 Mart 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 134. BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Altay her şeyin arkasında Ejder olduğunu öğrendikten sonra artık onun peşindedir. Korkut, kendini deşifre etmeden Altay'ı durdurmak zorundadır. Kraliçe'ye daha yakın olmak için Korkut bazı fedakârlıkları göze almalıdır. Durumlar gittikçe zorlaşırken Ejder'in hamlesi Korkut'u büyük riskler almaya itecektir.

Neslihan, Makinist'in elindeki saç tellerinin Selen'e ait olduğunu öğrenir. Bu yıkıcı gerçeği Altay'a söylemeden önce şüphelerinden emin olmak zorundadır.

Altay ve Neslihan, Kraliçe ile ilgili yeni ipuçları edinirler. Operasyon için Monaco'ya giden ikiliyi yeni bir tehlike beklemektedir. Altay bir kez daha Neslihan'ı kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalacaktır.

TEŞKİLAT 134. BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm izle full HD, kesintisiz