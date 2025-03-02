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TEŞKİLAT 134. BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm izle full HD, kesintisiz
Giriş Tarihi: 02.03.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
18:00
TEŞKİLAT 134. BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm izle full HD, kesintisiz
TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 134. bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Temponun hiç düşmediği bu bölümde, izleyicileri soluksuz bırakacak aksiyon sahneleri zleyiciyi ekrana kilitleyecek. Sevilen dizinin başrollerinde Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş yer alıyor. İşte, TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle tek parça, full HD izleme linki.