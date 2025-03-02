TEŞKİLAT 134. BÖLÜM İZLE | TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Altay her şeyin arkasında Ejder olduğunu öğrendikten sonra artık onun peşindedir. Korkut, kendini deşifre etmeden Altay'ı durdurmak zorundadır. Kraliçe'ye daha yakın olmak için Korkut bazı fedakârlıkları göze almalıdır. Durumlar gittikçe zorlaşırken Ejder'in hamlesi Korkut'u büyük riskler almaya itecektir.

Neslihan, Makinist'in elindeki saç tellerinin Selen'e ait olduğunu öğrenir. Bu yıkıcı gerçeği Altay'a söylemeden önce şüphelerinden emin olmak zorundadır.

Altay ve Neslihan, Kraliçe ile ilgili yeni ipuçları edinirler. Operasyon için Monaco'ya giden ikiliyi yeni bir tehlike beklemektedir. Altay bir kez daha Neslihan'ı kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalacaktır.