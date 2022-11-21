Haberler Yaşam TOKİ Gaziantep kura sonuçları: 2022 Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgula ekranı

Giriş Tarihi: 21.11.2022 23:14 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 23:14

TOKİ Gaziantep kura sonuçları: 2022 Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgula ekranı

Toplu Konut İdaresi tarafından TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi ile açıklanıyor. TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Gaziantep'te ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 9 ilçede konut inşa edilecek. Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 isim listesi engelli, genç, emekli kategorilerinde kazanan adayları buluyor. Peki TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgula ekranı