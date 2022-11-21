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Haberler Yaşam TOKİ Gaziantep kura sonuçları: 2022 Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 21.11.2022 23:14 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 23:14

TOKİ Gaziantep kura sonuçları: 2022 Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgula ekranı

Toplu Konut İdaresi tarafından TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi ile açıklanıyor. TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Gaziantep'te ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 9 ilçede konut inşa edilecek. Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 isim listesi engelli, genç, emekli kategorilerinde kazanan adayları buluyor. Peki TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? 2022 Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgula ekranı

TOKİ Gaziantep kura sonuçları: 2022 Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgula ekranı

Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bugün TOKİ Gaziantep kura sonuçları kesinleşecek. Nizip, Islahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Şahinbey ilçeleri için Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri başladı. Ardından Şehitkamil ilçesi için çekiliş gerçekleştirilecek. İşte, 2+1 3+1 isim listesi ile Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve isim isim sorgulama ekranı 2022

TOKİ Gaziantep kura sonuçları: 2022 Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgula ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ GAZİANTEP VE ERZİNCAN'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 21 Kasım bugün Erzincan ve Gaziantep'te çekiliş var:

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TOKİ Gaziantep kura sonuçları: 2022 Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgula ekranı

TOKİ GAZİANTEP KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Antep kura çekimi 18 Kasım saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Gaziantep evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

GAZİANTEP NİZİP: 750 KONUT

GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP: 374

GAZİANTEP NURDAĞI: 200

GAZİANTEP ARABAN: 150

GAZİANTEP YAVUZELİ: 100

GAZİANTEP KARKAMIŞ: 50

GAZİANTEP ŞAHİNBEY: 4200

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL: 4000

TOKİ Gaziantep kura sonuçları: 2022 Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgula ekranı

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Gaziantep TOKİ kura sonuçları için

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İLK EVİM TOKİ KURALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Gaziantep kura sonuçları: 2022 Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgula ekranı

2022 TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut – Gaziantep 10 bin 24

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

9 ilçede toplamda 10 bin 24 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Gaziantep kura çekimi 18-23 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak kuralar Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde olacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

18 Kasım 2022: Nizip, Islahiye

19 Kasım 2022: Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış

20-21 Kasım 2022: Şahinbey

22-23 Kasım 2022: Şehitkamil

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