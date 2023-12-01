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Haberler Yaşam Trabzon’dan kahreden haber: Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denizde aranıyordu!
Giriş Tarihi: 01.12.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 12:43

Trabzon’dan kahreden haber: Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denizde aranıyordu!

Yürekleri yakan olay geçtiğimiz günlerde Trabzon Beşikdüzü'nde yaşanmıştı. 2 liseli öğrenci sahilde fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapıldı. Yetkililer, bugün kayıp gençlerden birinin cansız bedenine ulaştı...

Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’dan kahreden haber: Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denizde aranıyordu!

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde 26 Kasım günü akşam saatlerinde fırtınada fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16) dev dalgalara kapılarak denize düşmüştü.

Trabzon’dan kahreden haber: Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denizde aranıyordu!

Bölgede Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışmalarına başlanmıştı.

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Trabzon’dan kahreden haber: Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denizde aranıyordu!

Hava şartları ve denizdeki akıntı nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmaları dördünce gününde de devam etti.

Trabzon’dan kahreden haber: Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denizde aranıyordu!

Yaklaşık 80 kişinin katılımıyla genişletilen arama çalışmalarına çevre illerinden gelen ekipler de destek verirken, AFAD ekiplerince denizde yapay zeka tabanlı insan tespit el sonarı ile tarama çalışması yapıldı.

Trabzon'dan kahreden haber! Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denize aranıyordu... | Video

Trabzon’dan kahreden haber: Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz denizde aranıyordu!

Dün öğrencilerden Emir Berke Aşık'a (16) ait mont içinde cep telefonu, kalem ve paralarla birlikte denize düştükleri yerden 2 km mesafede sahile vurmuş şekilde bulunurken, bugün de 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bölgeye yakın bir yerde açıkta arama yapan ekipler tarafından bulunarak sahile getirildi.

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